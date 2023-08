Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

Ascolti tv 20 agosto 2023: i risultati in tutte le fasce

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2.389.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 1.962.000 spettatori con il 14.3%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 893.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Sapiens Doc – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 495.000 spettatori (3.6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 676.000 spettatori (5%), nella prima parte, e 774.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 827.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 440.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.932.000 spettatori (19.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.824.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.183.000 spettatori (12.1%) mentre The Wall ha raccolto 1.503.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 457.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 363.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 518.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 1.757.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 551.000 spettatori e il 4.3%. Su La7 Il Padre della Sposa ha appassionato 161.000 spettatori (share dell’1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu ha convinto 381.000 spettatori con il 13.4%. Il TG1 delle 8 ha interessato 642.000 spettatori con il 16.9%. Il Meglio di Weekly ha raccolto 592.000 spettatori con il 14.3%, nella prima parte, e 668.000 spettatori con il 15.6%, nella seconda parte. Azzurro – Storie di Mare segna 819.000 spettatori e il 16.3%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 914.000 spettatori con il 23%. Ciak Junior ha raccolto 487.000 spettatori con l’11.7%. Viaggiatori segna 412.000 spettatori e il 9.4%. La Santa Messa raccoglie un ascolto di 758.000 telespettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di Atletica Leggera ha raccolto 194.000 spettatori con il 5.8%. Radio 2 Happy Family hanno tenuto compagnia a 172.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 la sitcom Friends segna 63.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, 90.000 (2%), nel secondo, e 111.000 (2.2%), nel terzo. Will and Grace segna 96.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 104.000 (1.8%). Su Rai 3 Sulla Via di Damasco convince 95.000 spettatori con il 2.3% di share. Ezio Bosso – Le Cose che Restano che ha raccolto 117.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 161.000 spettatori (3.1%) e 244.000 spettatori (4.4%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 77.3000 spettatori con il 3.2% di share. Camera con Vista è stata la scelta di 68.000 spettatori con l’1.8% di share. Su Rai Sport – dalle 8.44 alle 11.47 – i Mondiali di Atletica Leggera hanno ottenuto 312.000 spettatori e il 5.9%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.388.000 spettatori con il 21.4%. L’Angelus ha raccolto 1.806.000 spettatori (21.3%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.438.000 spettatori con il 22.3% (presentazione di 7 minuti: 2.025.000 – 20.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 711.000 spettatori (11.5%) e 947.000 spettatori (13.2%). Melaverde raccoglie 1.529.000 con il 16.1%. Su Rai2 Dream Hotel ha convinto 280.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Mom segna l’1.8%, il 2.4% e il 2.7% con rispettivamente 117.000, 168.000 e 237.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 803.000 spettatori con il 6.7% (Magazine XXL: 508.000 – 4.2%). Su Rai3 O Anche No Estate ha ottenuto 175.000 spettatori con il 2.6%. Il TG3 delle 12 registra 486.000 spettatori con uno share del 5.6%. Il Posto Giusto è piaciuto a 179.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rete4 Assassinio al Galoppatoio raggiunge 141.000 spettatori con l’1.2%. Su La7 La7 Doc Climate Crisis raggiunge 86.000 spettatori con l0 0.8%. Su Tv8 la gara di Moto E ha ottenuto 308.000 spettatori e il 2.6%. Su Rai Sport la finale dei Mondiali di Calcio Femminili Spagna-Inghilterra ha ottenuto 499.000 spettatori e il 4.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Pane, Amore e Fantasia ha intrattenuto 1.205.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5%. Techetechetè ha raggiunto 747.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Dalla Strada al Palco ha raccolto un ascolto medio di 892.000 spettatori pari al 9.6% (presentazione: 681.000 – 7.1%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.025.000 spettatori con il 16.8%. Beautiful in replica ha raccolto 1.763.000 spettatori (15.7%). Terra Amara in replica ha appassionato 1.741.000 spettatori (17.8%). A seguire Rosamunde Pilcher – Tutto Può Cambiare ha interessato 1.143.000 spettatori con il 12.4%. Su Rai2 I Mondiali di Atletica Leggera – dalle 14.04 alle 14.46 – hanno raccolto 661.000 spettatori e il 6%. Cyclassics Amburgo ha convinto 574.000 spettatori pari al 5.8%. Il terzo appuntamento della giornata con i Mondiali di Atletica Leggera – dalle 16.04 alle 19.41 – ha raccolto 1.208.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 E-Planet segna 450.000 spettatori e il 4%. Acqua e Sapone raccoglie 366 .000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.740.000 spettatori con il 15.1%. Criminali Come noi ha ottenuto 452.000 spettatori con il 4.6%. Kilimangiaro Collection ha raccolto 454.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 il documentario Le Più Grandi Meraviglie ha registrato 174.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 La Donna Più Bella del Mondo ha appassionato 204.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 la gara di Moto 3 ha raccolto 528.000 spettatori (4.7%), la gara di Moto 2 623.000 (6.4%) e la gara di Moto GP ha appassionato 1.001.000 spettatori (11%). A seguire Zona Rossa ha ottenuto 359.000 spettatori e il 3.8%. Su Sky Sport Moto GP la diretta della gara di Moto Gp ha ottenuto 360.000 spettatori e il 3.2%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 561.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Canale 5 Station 19 ha intrattenuto 421.000 spettatori con l’8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 628.000 spettatori (5.3%), nella presentazione di 29 minuti, e 644.000 spettatori e il 9.1% dalle 23.10 all’1.04. Su Italia1 Law and Order SVU ha registrato 532.000 spettatori con il 5.3%. Pressing segna un netto di 374.000 ascoltatori con il 4.7% di share negli Highlights di 19 minuti e 289.000 spettatori con il 6.4% dalle 0.08 all’1.40. Su Rai 3 I Magnifici 4 della Risata è visto da 210.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Vacanze in America è la scelta di 199.000 spettatori (2.7%).