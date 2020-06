Ascolti TV 20 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Dopo un vibrante sabato sera che ci accompagna verso l’inizio della estate, molti si chiedono in quanti siano stati davanti alla tv e come siano andati gli ascolti tv del 20 Giugno? Chi ha vinto, soprattutto, nel prime time.

Ascolti Tv sabato 20 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Vent’Anni che siamo Italiani ha conquistato 2.298.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.367.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Ossessione senza Fine – Il Ritorno è stato seguito da 1.081.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 The Warriors Gate ha intrattenuto 800.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Permette? Alberto Sordi ha raccolto davanti al video 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 977.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 The Queen – La Regina ha registrato 619.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Il Collezionista di Ossa ha raccolto 393.000 spettatori con il 2.2%. Su Nove Casamonica – Le Mani su Roma ha raccolto 550.000 spettatori e il 2.8% di share.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 22.1% con 4.262.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.910.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai3 Aspettando le Parole piace a 1.024.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.5% con 861.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 798.000 telespettatori con il 4.4% nella prima parte e 900.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.019.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 301.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 291.000 spettatori e l’1.6%.

Ascolti TV sabato 20 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 1.828.000 spettatori (16.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.105.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.560.000 spettatori con il 14.8% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.291.000 con il 17.1% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 352.000 spettatori (2.8%) e NCIS Los Angeles 722.000 (4.5%). Su Italia1 Dr. House ha totalizzato 341.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 440.000 (2.6%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna 724.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 2.1% con 323.000 spettatori. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha appassionato 116.000 spettatori (share dello 0.9%).

Ascolti TV sabato 20 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il % con .000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia .000 spettatori con il % nella prima parte, .000 (%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Buongiorno Benessere ha ottenuto .000 spettatori con il % di share, Linea Verde Tour è stato seguito da .000 spettatori e Linea Verde Life da .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai 2 Streghe ha raccolto .000 spettatori con il % e Un Ciclone in Convento .000 (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su Italia 1 The O.C. ottiene un ascolto di .000 spettatori pari al % di share nel primo episodio e uno di .000 (%) nel secondo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Oggi in Prima totalizza una media di .000 spettatori (%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da .000 spettatori pari al % di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima puntata e .000 (%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e uno di .000 spettatori (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al % e Like – Tutto ciò che piace .000 (%).

Ascolti tv sabato 20 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Ascolti TV sabato 20 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto .000 spettatori con il %, Passaggio a Nord Ovest segna il % con .000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto .000 spettatori con l’% nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a .000 telespettatori con il % di share, Lontano da Te ha convinto .000 spettatori con il % di share, Il Segreto .000 (%) e Le Storie di Verissimo .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Nostra amica Robbie ha raccolto .000 spettatori con il % e Il Nostro amico Kalle .000 spettatori (%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto .000 spettatori (%); The brave .000 (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su Rai3 Report ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e RaiTre per Enzo Biagi a .000 spettatori (%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il % mentre Colombo da .000 (%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv sabato 20 giugno: seconda serata

Su Rai1 Io e Te di Notte è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 The Good Doctor segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo segna l’% con .000 spettatori. Su Italia1 Blu Profondo viene visto da una media di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rete 4 Original Sin è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

