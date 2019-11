Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 20 novembre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time del 20 novembre 2019? Siamo in attesa dei dati.

Ascolti TV 20 novembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte come sempre dall’Access.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha fatto 5.318.000 telespettatori, share 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post 1.062.000 telespettatori, share 4.03%.

Su Rai 3 Blob 1.198.000, 5.08%. That’s Amore 1.154.000, 4.65%. Un posto al sole 1.805.000, 6.96%.

Invece su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 4.606.000 telespettatori, share 17.53%. Su Italia 1 CSI: Miami 1.352.000 telespettatori, share 5.27%.

Mentre su Rete 4 Stasera Italia ha fatto 1.448.000 telespettatori, share 5.74% e 1.232.000, 4.69%.

Su La7 Otto e mezzo va a 1.940.000 telespettatori, share del 7.49%. Su Tv8 Guess my age ha conquistato 547.000 telespettatori, share del 2.1%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco 654.000 telespettatori, share 2.5%.

aggiornamento ore 9.00

Ascolti TV 20 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto ne La sfida dei 7 3.592.000 telespettatori, share 20.49% e nel programma 5.147.000, 24.46%. Su Rai 2 NCIS ha fatto di 1.288.000 telespettatori, share 5.49%.

Su Canale 5 Conto alla rovescia nella presentazione 3.301.000 telespettatori, share 18.98% e nel game 4.214.000, 20.33%.

Su Italia 1 CSI: Miami 673.000 telespettatori, share 3.01%. Su Rete 4 Tempesta d’amore invece 965.000 telespettatori, share 4.23%.

Su La7 Josephine Ange Gardien ha conquistato 310.000 telespettatori, share 1.76%.

Ascolti TV 20 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai 1 UnoMattina ha ottenuto 960.000 telespettatori, share 17.25%. Storie Italiane 1.102.000, 18.83% e 1.101.000, 15.63%. La Prova del Cuoco 1.566.000, 12.52%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club invece 164.000 telespettatori, share 2.69%. I Fatti Vostri nella prima parte 455.000, 6.09% e nella seconda 988.000, 8.50%.

Su Rai 3 Agorà fa nella presentazione 459.000, 7.22% e nel programma 524.000, 8.47%. Mi manda Rai 3 427.000, 7.29%. Tutta Salute 568.000, 7.75%. Dopo il TG Quante Storie 969.000, 6.95%. Passato e presente 799.000, 5.08%.

Su Canale 5 Mattino Cinque incassa nella prima parte 1.024.000, 16.70% e nella seconda 899.000, 15.36%. Forum ha registrato 1.680.000 telespettatori, share 17.83%.

Su Italia 1 Cotto e mangiato – Il Menu ha registrato 385.000 telespettatori, share 3.62%. Su Rete 4 Ricette all’italiana ha guadagnato 149.000 telespettatori, share 1.98%. Dopo il Tg Ricette all’italiana 223.000, 1.75%. La signora in giallo 657.000, 4.27%.

Su La7 Omnibus ha invece fatto 250.000 telespettatori, share 4.21%, nel segmento News 155.000, 3.38% e nel Dibattito 264.000, 4.22%. Coffee Break 294.000, 4.97%. L’Aria che tira 503.000, 7.04%; L’Aria che tira – Oggi 657.000, 5.22%.

aggiornamento ore 11.04

Ascolti TV 20 novembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai 1 Vieni da me 1.829.000, 12.32%. Il Paradiso delle Signore Daily 1.735.000, 14%. La vita in diretta nell’anteprima ha registrato 1.439.000, 11.78% e nel programma 1.846.000, 13.3%.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 701.000 telespettatori, share 5.15%. Su Rai 3 Aspettando Geo 1.159.000, 9.55%; Geo ha guadaganato 1.994.000 telespettatori, share 13.89%.

Su Canale 5 Beautiful 2.739.000, 17.25%. Una Vita 2.497.000 telespettatori, share 16.09%. Uomini e donne 3.086.000, 22.28% e nel Finale 2.703.000, 21.92%. Il Segreto 2.425.000, 19.98%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 2.165.000, 16.52% e nella seconda 2.555.000, 17.31%.

Su Italia 1 I Simpson fanno 902.000 telespettatori, 5.68%, 1.038.000, 6.61%, 1.020.000, 6.71%. Magnum P.I. un netto di 384.000, 3.03%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum incassa 1.065.000 telespettatori, 7.10% di share. Il film Là dove scende il fiume 629.000, 4.53%.

Su La7 Tagadà nella presentazione 497.000, 4.64% e nel programma 473.000, 3.59%. Atlantide Files ha fatto 178.000 telespettatori, share 1.37%.

Ascolti TV 20 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha fatto 893.000 telespettatori, share 12.09%. Su Rai 2 Battute? ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 5.09%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha incassato 362.000 telespettatori, share 4.34%. Su Canale 5 X-Style ha fatto 695.000 telespettatori, share 5.43%

Su Rete 4 Il film Delitto in Formula 1 ha incassato 196.000 telespettatori, share 4.05%.

aggiornamento ore 15,49