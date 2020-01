Ascolti TV 21 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: Napoli-Lazio e La Pupa e il Secchione dominano

Ancora una serata (e un interno giorno in realtà) contraddistinto in televisione da duelli tra programmi e format vogliosi di accaparrarsi una fetta di pubblico sempre maggiore; e poi, ancora una mattina che, al risveglio, ad addetti ai lavori e non solo fa domandare una cosa su tutte. Ovvero: come sono andati gli ascolti tv?

Quali sono gli ascolti del 21 gennaio 2019? Ecco l'analisi sullo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, martedì 21 Gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha ottenuto 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha fatto 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha conquistato 1.808.000 spettatori (9.3%).

Su Rai3 #CartaBianca ha raggiunto 1.390.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro 1.002.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha fatto 1.415.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Su TV8 Men in Black 3 2.3% con 546.000 spettatori mentre sul Nove Allacciate le cinture 404.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV martedì 21 Gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Canale 5 Striscia la Notizia fa 5.176.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 Tg2 Post fa il 5.1% con 1.392.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami 1.161.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha fatto 1.200.000 spettatori pari al 4.8% e Un Posto al Sole 1.767.000 (6.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.454.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.298.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto 1.735.000 spettatori (6.5%).

Su TV8 Guess my Age fa 774.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV martedì 21 Gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raggiunto di 3.641.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità 5.616.000 spettatori (26.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 3.034.000 spettatori con il 18.1% di share e Avanti un Altro! 4.342.000 con il 21% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha fatto 782.000 spettatori (4.1%) e NCIS 1.196.000 (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag il 3.4% con 621.000 spettatori e Ieneyeh 536.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Blob invece 1.078.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore il 3.8% con 618.000 spettatori nella prima parte e il 4% con 919.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha fatto 228.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 555.000 spettatori (2.4%).

Ascolti TV martedì 21 Gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 889.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane 1.103.000 spettatori con il 19.1% di share nella prima parte e 1.012.000 (15.3%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha fatto invece 954.000 spettatori (16%) nella prima parte e 936.000 (16.3%) nella seconda.

Su Rai 2 Streghe ottiene l’1.8% con 103.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist fa 176.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà arriva a 523.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre al 7.4% con 426.000 spettatori.

Su Rete 4 The Closer fa 103.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus 146.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 276.000 (4.6%) nel Dibattito. Coffee Break ha informato 313.000 spettatori pari al 5.4%.

Ascolti TV martedì 21 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha ottenuto 1.529.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum fa 1.714.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri invece 457.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 1.004.000 (9%) nella seconda.

Su Italia 1 The Mentalist fa 269.000 spettatori con il 3.3% di share, il GF Vip il 6.6% con 940.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha registrato 1.280.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Tutta Salute da 527.000 spettatori (7.7%), Quante Storie al 5.2% con 703.000 spettatori e Passato e Presente al 4.1% con 624.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha ottenuto 116.000 spettatori con l’1.7% di share nella prima parte e 177.000 (1.4%) nella seconda e La Signora in Giallo fa 648.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira arriva a 487.000 spettatori con share del 7.2% nella prima parte, e 632.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte.

Ascolti TV martedì 21 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.797.000 spettatori (12.5% di share) e Il Paradiso delle Signore ottiene 1.740.000 spettatori (14.4%). La Vita in Diretta 1.915.000 spettatori con il 14.1% (presentazione 1.439.000 – 12.2%).

Su Canale5 Beautiful fa 2.700.000 spettatori (17.4%), Una Vita ha fatto 2.599.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne va al 23.8% con 3.221.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23% con 2.797.000 spettatori).

Il GF Vip è sui 2.467.000 spettatori (21%) e Amici di Maria De Filippi fa 2.539.000 spettatori (22%). Il Segreto fa il 20.5% con 2.421.000 spettatori. Pomeriggio Cinque al 16.5% con 2.123.000 spettatori nella prima parte, al 17.2% con 2.472.000 spettatori nella seconda e al 15.5% con 2.419.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha raggiunto 744.000 spettatori (5.5%), Squadra Speciale Cobra 11 592.000 (5%) nel primo episodio e 675.000 (5.1%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson 1.000.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio, 1.008.000 (6.8%) nel secondo e 889.000 (6.3%) nel terzo. Big Bang Theory 691.000 spettatori (5.5%) e il GF Vip 357.000 (2.6%). Su Rai3 Last Cop ha registrato 488.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.761.000 spettatori con il 12.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 1.266.000 spettatori con l’8.7%. Su La7 Tagadà ha fatto 407.000 spettatori con il 3.1% mentre Tagadoc 173.000 (1.4%). Su TV8 Vite da Copertina fa 204.000 spettatori (1.5%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi 231.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV martedì 21 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta fa 561.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 Station 19 ha raggiunto 638.000 spettatori pari ad uno share del 9.5% nel primo episodio e una di 381.000 spettatori (9.4%) nel secondo.

Su Rai2 Povera Patria fa 367.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte fa il 5.1% con 427.000 spettatori. Su Italia1 Nome in Codice: Broker Arrow v522.000 ascoltatori con il 9.4% di share. Su Rete4 Al Lupo al lupo arriva al 2.4% con 119.000 spettatori.

