Ascolti tv 22 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 22 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 22 agosto 2023

Ascolti tv 22 agosto: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 22 agosto 2023, su Rai1 Il Dolce Profumo dell’Amore ha appassionato 1.923.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 il film in prima visione Ophelia ha raccolto davanti al video 1.197.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest – che ha visto trionfare Gianmarco Tamberi – ha interessato 2.395.000 spettatori pari al 15.4% di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Bosnia Erzegovina ha raccolto 1.731.000 spettatori con il 13.1%. Su Italia 1 per i preliminari di Champions League Rangers-PSV Eindhoven ha raccolto 541.000 spettatori pari al 3.7% (pre e post nel complesso: 407.000 – 2.7%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 514.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione: 457.000 – 2.9%). Su Rete4 Il Collezionista totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 443.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Matrimonio a Quattro Mani segna 373.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Palermo-Milano Solo Andata ha raccolto 320.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Ninja Assassin registra 296.000 spettatori con il %. Su Rai4 The Voices ha ottenuto 165.000 spettatori con l’1.2. Su Iris L’Uomo Dai Sette Capestri – ha ottenuto 276.000 spettatori con il 2%. Su Rai Sport per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Bosnia Erzegovina ha raccolto 583.000 spettatori con il 3.8%