Ascolti Tv di ieri 24 ottobre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 24 ottobre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 24 ottobre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 24 ottobre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 24 ottobre 2021, su Rai1 Cuori ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale 5 La Notte di Scherzi ha raccolto davanti al video 1.706.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 965.000 spettatori (4%) e NCIS New Orleans di 921.000 (4%). Su Italia 1 La Leggenda di Tarzan ha intrattenuto 1.213.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.176.000 spettatori pari ad uno share del 9,2% (presentazione 1.451.000 – 6,6%) e Che tempo che Fa – Il Tavolo 1.418.000 (7,3%). Su Rete4Controcorrente Prima Serata è stato visto da 683.000 spettatori con il 3,7% di share. Su La7 Atlantide ha segnato l’1,6% con 263.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è la scelta di 588.000 spettatori (2,6%) mentre sul Nove Rocky II segna l’1,4% con 270.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Ballando… Tutti in Pista è seguita da 140.000 spettatori con lo 0,6% di share mentre quella di Ballando con le Stelle da 176.000 spettatori (1,5%). Sul 20 atti di violenza si porta all’1,7% con 384.000 spettatori.

Accedi in prima serata

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19,8% con 4.729.000 Spettatori e Su Canale 5 Pa perissima Sprint REGISTRA UNA mezzi di 2.830.000 Spettatori con uno Mostra dell’11.9%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.094.000 spettatori (4,6%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 957.000 spettatori nella prima parte (4.2%) ea 751.000 (3.1%) nella seconda. Su La7 In Onda sigla il 2,9% con 694.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2,5% con 591.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se ne convincono 358.000 (1,6%).