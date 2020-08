Ascolti TV 23 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri domenica 23 agosto 2020: come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 23 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv domenica 23 Agosto 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 23 agosto 2020, su Rai1 l’ultima replica di Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 2.401.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la finale di Champions League PSG-Bayern Monaco ha raccolto davanti al video 5.654.000 spettatori con uno share del 29.3%. Su Rai2 Hawaii Five-0 10 ha interessato 1.008.000 spettatori (5.1%), mentre NCIS New Orleans 5 è visto da 807.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 New York Academy ha intrattenuto 711.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Il segreto dei suoi occhi ha incollato 827.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Mani di velluto totalizza un a.m. di 507.000 spettatori (2.9%). Su La7 la replica dello speciale di Atlantide ha registrato 371.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 Gomorra 2 in replica segna 390.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Rugantino è seguito da 213.000 spettatori con l’1.2%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.897.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint – in onda per undici minuti prima della partita – registra una media di 2.972.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Italia1 CSI 10 ha registrato 755.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Sapiens Doc interessa 908.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend conquista 1.137.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 1.092.000 spettatori (5.6%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! segna 333.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti in replica è visto da 477.000 spettatori (2.6%). Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 249.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv domenica 23 agosto 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.149.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.175.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.083.000 spettatori (9.6%), mentre The Wall ha conquistato 1.670.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 NCIS Los Angeles 4 ha raccolto 494.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 604.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 886.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio. Su Italia1 Dr. House – Medical Division 6 è visto da 401.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 514.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione delle 19.35 informa 2.494.000 spettatori pari al 17.4%, mentre Blob segna 836.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 la 7° stagione di Hamburg – Distretto 21 interessa 296.000 spettatori (2%).

Aggiornamento ore 12.14

