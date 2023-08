Ascolti tv 23 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 23 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 23 agosto 2023

Ascolti tv 23 agosto: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, mercoledì 23 agosto 2023, su Rai1 Press Play – La musica della nostra vita ha interessato 1.631.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 la prima puntata della serie Beyond Paradise ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 1.840.000 spettatori pari al 12% di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Croazia ha raccolto 1.570.000 spettatori con l’11.9%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine Summer ha intrattenuto 572.000 spettatori con il 4.7% (presentazione: 546.000 – 3.5%). Su Rai3 Nel Secolo Breve ha raccolto davanti al video 510.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Ipotesi di Reato ha registrato 427.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 341.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove C’era una volta il west ha raccolto 256.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Doa Dead or Alive segna 322.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 The Belko Experiment – Chi sopravviverà? registra 252.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Adele e l’enigma del Faraone ha ottenuto 336.000 spettatori con il 2.4%. Su La5 Radio Bruno Estate segna 194.000 spettatori e l’1.6%. Su Rai Sport per gli Europei di Pallavolo Femminile la prima parte di Italia-Croazia – dalle 21.15 alle 22.02 – ha raccolto 743.000 spettatori con il 4.9%. Su Real Time Il Curioso Caso di Natalia Grace segna 252.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 315.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio.