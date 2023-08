Ascolti tv 24 agosto: chi vince il prime time

Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 24 agosto 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 24 agosto 2023, su Rai1 la maratona in replica di quattro episodi di Studio Battaglia ha interessato 1.090.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5 Sotto il Sole di Riccione ha raccolto davanti al video 1.697.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 1.834.000 spettatori pari al 12.3% di share. Scugnizzi per Sempre ha raccolto 419.000 spettatori con il 3.6%. S Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 971.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen ha raccolto davanti al video 454.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Air Force One totalizza un a.m. di 756.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 699.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 Tempesta di Ghiaccio segna 282.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 207 .000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Matrix Revolutions segna 260.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Seal Team registra 171.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris L’Ultima Alba ha ottenuto 414.000 spettatori con il 3.1%. Su Cielo Wasabi segna 352.000 spettatori con il 2.6%. Su La7d per il campionato saudita Al Riyadh – Al ittihad ha raggiunto 19.000 spettatori e lo 0.1%.