Ascolti TV 24 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: L’Amica Geniale contro il GF VIP

Un roboante lunedì quello relativo ai programmi televisivi e quindi anche ai connessi, e fondamentali ascolti tv. Tutti i canali sono tornati alla piena e viva ‘lotta’ per la programmazione da palinsesto e dopo gli esiti di una pirotecnica domenica, anche l’inizio della settimana centrale di Febbraio ha animato i pathos e le aspettative di audience.

Pertanto: chi avrà vinto lunedì sera? Chi avrà fatto meglio nelle altre fasce? Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 24 febbraio 2020.

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 24 febbraio 2020. Come spesso accade nelle prime ore del mattino, i dati arrivano con qualche minuto di ritardo.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Nella sfida tra le ammiraglie, su Rai1 L’Amica Geniale 2 ha conquistato 6.352.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.480.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 812.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha catturato l’attenzione di 1.498.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Speciale Agorà ha raccolto davanti al video 1.117.000 spettatori pari ad uno share del 4% nella presentazione e 1.071.000 (4.8%) nel resto del programma. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.173.000 spettatori con il 5.7% di share.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 544.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su TV8 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha segnato l’1.6% con 378.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 470.000 spettatori (1.7%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.872.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.172.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.3% con 1.510.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.219.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.661.000 spettatori pari al 6% e Un Posto al Sole 1.857.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.424.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.474.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.098.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 650.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 333.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV lunedì 24 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.071.000 spettatori (22.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.771.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.037.000 spettatori con il 17.3% di share e Avanti un Altro! 4.468.000 con il 20.3% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 819.000 spettatori (3.9%) e NCIS 1.267.000 (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.1% con 613.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 634.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.227.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 632.000 spettatori nella prima parte e il 3.6% con 885.000 spettatori nella seconda.

La7, con Zona Rossa, ha appassionato 257.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 483.000 spettatori (2%). Sul Nove Sono le Venti piace a 198.000 spettatori (0.8%).

Aggiornamento ore 10.10

Ascolti TV lunedì 24 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.169.000 telespettatori con il 19.2% di share; Storie Italiane ottiene 1.431.000 spettatori con il 19.7% di share nella prima parte e 1.557.000 (19%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.170.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.109.000 (15.3%) nella seconda.

Su Rai 2 Streghe sigla l’1.5% con 105.000 spettatori. Chicago Fire, su Italia 1, piace a 143.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Agorà convince 837.000 spettatori pari all’11.5% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.7% con 564.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 73.000 spettatori con share dell’1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 176.000 spettatori con il 4.1% nelle News e 375.000 (5.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 387.000 spettatori pari al 5.4%.

Ascolti TV lunedì 24 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.639.000 spettatori con il 11.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.519.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 440.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 1.053.000 (8.1%) nella seconda.

Su Italia 1 Chicago P.D. piace a 329.000 spettatori con il 3.3% di share, il GF Vip piace a 792.000 spettatori (4.8%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.143.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 633.000 spettatori (7.6%), Quante Storie si porta al 5.2% con 826.000 spettatori e Passato e Presente al 3.6% con 647.000 spettatori.

Rete4, con Ricette all’Italiana, ha appassionato 128.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 221.000 (1.6%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 616.000 spettatori (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 562.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 706.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 10.30

Ascolti TV lunedì 24 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.102.000 spettatori (13.6% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.926.000 spettatori (15.2%). La Vita in Diretta informa 2.437.000 spettatori con il 17.7% (presentazione 2.032.000 – 16.3%).

Nell’ammiraglia Mediaset, Canale5, Beautiful appassiona 2.757.000 spettatori (15.5%), Una Vita ha convinto 2.729.000 spettatori con il 16.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 16.6% con 2.356.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 16% con 2.030.000 spettatori). Il GF Vip è seguito da 2.074.000 spettatori (17%) e Amici di Maria De Filippi da 2.223.000 spettatori (18.3%). Il Segreto sigla il 17.9% con 2.223.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.1% con 2.094.000 spettatori nella prima parte, al 17.8% con 2.592.000 spettatori nella seconda e al 15.4% con 2.488.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Rai 2 Detto Fatto ha convinto 847.000 spettatori (5.9%), Castle 504.000 (4.1%) nel primo episodio e Squadra Speciale Cobra 11 547.000 (4.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 995.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 928.000 (5.8%) nel secondo e 894.000 (6.1%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 620.000 spettatori (4.6%) e il GF Vip 370.000 (2.6%). Geo su Rai 3 ha fatto compagnia a 1.420.000 spettatori con il 10% di share. Lo Sportello di Forum, invece, su Rete 4, è stato seguito da 941.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 718.000 spettatori con il 5.4% mentre Tagadoc 279.000 (2.2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 159.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV lunedì 24 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere convince 1.668.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 1.567.000 spettatori pari ad uno share del 23.5% e Grande Fratello Vip Live sigla il 15.2% con 841.000 spettatori. Su Rai2 Povera Patria segna 281.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6% con 582.000 spettatori. Su Italia1 Nome in Codice: Broker Arrow viene visto da una media di 440.000 ascoltatori con il 6% di share. Su Rete4 Educazione Siberiana ha segnato il 3.1% con 164.000 spettatori.

Aggiornamento ore 10.45