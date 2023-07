Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri 26 luglio 2023 come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv 26 luglio 2023: i risultati in tutte le fasce

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 281.000 spettatori con il 12.6%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 447.000 spettatori con il 14.9%. TgUnoMattina ha raccolto 750.000 spettatori con il 18.6%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 921.000 spettatori con il 21.5%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 682.000 telespettatori con il 16.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 532.000 spettatori con il 20.5%. TG5 Mattina ha informato 1.078.000 spettatori con il 25%. A seguire l’appuntamento con Morning Newsha intrattenuto 888.000 spettatori con il 22.5%, nella prima parte, e 833.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Su Rai 2 – dalle 5.36 alle 6.34 – i Tuffi per il Campionato del Mondo hanno raccolto 44.000 spettatori e il 3%. Radio 2 Happy Family ha raccolto 155.000 spettatori con il 4%. Per i Campionati Mondiali , la Pallanuoto segna 271.000 spettatori e il 6.8%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 95.000 spettatori (2.4%) e 112.000 spettatori (2.9%). CSI: NY ha ottenuto 121.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 dopo una presentazione (173.000 – 4%), Agorà Estate convince 189.000 spettatori pari al 4.7% di share (Agorà Extra: 157.000 – 4.1%). Su Rai3 Elisir – A Gentile Richiesta raccoglie 122.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete 4 Un Detective in Corsica registra una media di 59.000 spettatori (1.5%). Su La7 Omnibus realizza un am di 113.000 spettatori con il 3.8%, nelle News, e 146.000 spettatori con il 3.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 138.000 spettatori pari al 3.5%.

Mezzogiorno diurno

Su Rai1 Camper in Viaggio ha raccolto 1.215.000 spettatori con il 18.6%. Camper ha ottenuto 1.612.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.207.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 298.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 222.000 spettatori con il 3.9%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 729.000 spettatori con il 6.4% (Extra: 443.000 – 3.8%). Su Rai3 Doc Martin raccoglie 218.000 spettatori con il 4.5%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 556.000 spettatori (9%). Quante Storieha raccolto 366.000 spettatori (4.7%) e 345.000 spettatori (3.4%). Passato e Presente ha interessato 407.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Carabinieri 5 ha appassionato 141.000 spettatori con il 3.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 190.000 spettatori con il 2.2%. La Signora del West ha ottenuto 296.000 (2.6%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 216.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 314.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Pomeriggio diurno

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.068.000 – 17.7%), Don Matteo ha ottenuto 1.061.000 spettatori con il 10.4%, nel primo episodio, e 1.102.000 spettatori con il 13.6%, nel secondo episodio. Dalle 16.08 alle 16.50, Tenuta in Diretta ha raccolto 883.000 spettatori con il 12.5%. TG1 – Food System Summit + 2 ha raggiunto 732.000 spettatori con il 9.9%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.527.000 spettatori con il 21.7%. Terra Amara ha convinto 2.592.000 spettatori con il 24.7% di share. A seguire La Promessa ha ottenuto 2.075.000 spettatori con il 23.6%. My Home My Destiny ha fatto compagnia a 1.691.000 spettatori con il 23%. Un Altro Domaniha ottenuto un ascolto medio di 1.114.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di Nuoto ha raccolto 682.000 spettatori con il 6.4%. La serie Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 252.000 spettatori con il 3.2% , nel primo episodio, e 292.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 449.000 spettatori (4%), nel primo episodio, e 469..000 spettatori (4.5%), nel secondo episodio. I Griffin segna 421.000 spettatori con il 4.5%. Magnum PI ha assistito 292.000 spettatori con il 3.7%, nel primo episodio, e 240.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio. Persona di interesse segna 216.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 1.908.000 spettatori con il 17%. Rai Parlamento Question Time segna 310.000 spettatori e il 3.7%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 215.000 spettatori pari al 3.1%. Geo Magazine ha registrato 842.000 spettatori con il 10.4%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 620.000 spettatori con il 6.2%. Il TG4 Diario del Giorno ha interessato 412.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha assistito 207.000 spettatori con il 2.5%. Su TV8 il film La Playlist del Cuoreha raccolto 201.000 spettatori con il 2.7%.

Seconda Serata

Su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland è stato seguito da 558.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Canale 5 Speciale TG5 80 Mick ha totalizzato una media di 446.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rai2 Storie di Donne al Bivio segna 406.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 351.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 La Storia Proibita è visto da 262.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 Profondo Rosso (prima parte) è stato scelto da 140.000 spettatori con il 4.6% di share.