Ascolti tv 26 luglio: chi vince il prime time

Ascolti tv 26 luglio: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 26 luglio 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 26 luglio 2023, su Rai1 Tuesday Club – Il talismano della felicità ha coinvolto 1.611.000 spettatori pari al 12%. Su Canale 5 la serie Signora Volpe ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.144.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine Summer ha intrattenuto 826.000 spettatori con il 7.1% (presentazione: 805.000 – 5.2%). Su Rai3 Nel Secolo Breve ha raccolto davanti al video 665.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un am di 910.000 spettatori con l’8.7% di share. Do La7Atlantide Files ha registrato 303.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 430.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Metti La Nonna in Freezer ha raccolto 394.000 spettatori con il 2.9%. Sul 20 Skin Trade – Merce Umana segna 489.000 spettatori e il 3.5%. Su Rai4 Becky registra 261.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Un Amore all’Altezza ha ottenuto 296.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Premium Tim Summer Hits segna 203.000 spettatori e l’1.7%. Su La5 Tre Metri Sopra il Cielo ha convinto 236.000 spettatori e l’1.7%.