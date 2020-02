Ascolti TV 27 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Don Matteo domina, Le Iene, Avengers e 12 anni schiavo inseguono

Non c’è mai fine ai brividi dovuti ai dati di share in prima serata e in tutte le altre fasce in televisione. Del resto come si sa e come ben comprendono gli appassionati della logica televisiva, siamo in una fase cruciale della stagione, quella che conduce verso la fine dell’inverno che viene considerata basilare anche ai fini commerciali per le TV. Ecco perchè gli ascolti tv sono sempre più centrali.

Tutti i canali sono alla ricerca di punti percentuali in più, e piazzano da palinsesto prodotti affidabili provando a fare incetta di shar. Ma chi avrà fatto meglio? Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 27 febbraio 2020?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 27 febbraio 2020. Come spesso succede nelle ore del mattino, i dati arrivano alla spicciolata.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Su Rai1 Don Matteo 12 ha fatto 5.812.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 12 Anni Schiavo ha incassato 1.505.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Avengers – Age of Ultron ha realizzato 1.066.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha incamerato 1.635.000 spettatori (8.8%).

Su Rai3 Mia Martini – Fammi Sentire Bella ha fatto 1.701.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio fa 1.041.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 PiazzaPulita ha fatto 993.000 spettatori con uno share del 5%.

Su TV8 l’incontro di Uefa Europa League Inter-Ludogorets ha fatto il 7% con 1.880.000 spettatori mentre sul Nove Attacco al Clan – Caccia ai Casalesi ha fatto 229.000 spettatori (0.9%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 5.859.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 4.334.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 Tg2 Post fa il 2.7% con 747.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.176.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3 Non ho l’Età ha incassato 1.479.000 spettatori pari al 5.7% e Un Posto al Sole 1.804.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha incassato 1.259.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.154.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha incamerato 1.840.000 spettatori (6.7%). Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha fatto 413.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV giovedì 27 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.926.000 spettatori (21.9%) mentre L’Eredità ha fatto 5.692.000 spettatori (26.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.828.000 spettatori con il 16.4% di share e Avanti un Altro! 4.327.000 con il 20.3% di share. Su Rai2 Rai Parlamento Speciale ha fatto 329.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag fa il 2.8% con 533.000 spettatori e Ieneyeh ha fatto 606.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob fa 1.223.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore fa il 4.2% con 696.000 spettatori nella prima parte e il 3.9% con 934.000 spettatori nella seconda.

Su La7 Zona rossa ha realizzato 216.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa 597.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sono le Venti ottiene 215.000 spettatori (0.9%).

Aggiornamento ore 10.03

Ascolti TV giovedì 27 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 1.057.000 telespettatori con il 17.8% di share; Storie Italiane guadagna 1.174.000 spettatori con il 17.7% di share nella prima parte e 1.334.000 (16.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha fatto 1.045.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e 1.003.000 (15.2%) nella seconda.

Su Rai 2 Streghe fa l’1.5% con 100.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire fa 169.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà piace a 657.000 spettatori pari al 9.5% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.5% con 431.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer fa 102.000 spettatori con share dell’1.5%. Su La7 Omnibus ottiene 178.000 spettatori con il 4% nelle News e 307.000 (4.5%) nel Dibattito. Coffee Break ha fatto 304.000 spettatori pari al 4.6%.

Ascolti TV giovedì 27 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha fatto 1.598.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale 5 Forum fa 1.566.000 telespettatori con il 15.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri fa 504.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 1.056.000 (8.3%) nella seconda.

Su Italia 1 Chicago P.D. fa 306.000 spettatori con il 3.7% di share, il GF Vip a 966.000 spettatori (6.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha realizzato 1.188.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Tutta Salute fa 546.000 spettatori (6.8%), Quante Storie si porta al 5.2% con 779.000 spettatori e Passato e Presente al 3.8% con 641.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 151.000 spettatori con l’1.8% di share nella prima parte e 271.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 451.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 644.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 11.30

Ascolti TV giovedì 27 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha realizzato 1.995.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore fa 1.949.000 spettatori (14.8%). La Vita in Diretta fa 2.083.000 spettatori con il 15% (presentazione 1.720.000 – 13.5%).

Su Canale5 Beautiful fa 2.715.000 spettatori (15.9%), Una Vita ha fatto 2.703.000 spettatori con il 16.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.5% con 3.286.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 20.7% con 2.745.000 spettatori).

Il GF Vip fa 2.479.000 spettatori (19.3%) e Amici di Maria De Filippi da 2.526.000 spettatori (19.9%). Il Segreto fa il 18.6% con 2.361.000 spettatori. Pomeriggio Cinque fa il 15.8% con 2.075.000 spettatori nella prima parte, al 15.8% con 2.305.000 spettatori nella seconda e al 14.1% con 2.224.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 849.000 spettatori (5.8%), Castle 607.000 (4.8%) e Squadra Speciale Cobra 11 637.000 (4.8%). Su Italia1 I Simpson fanno 905.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio, 915.000 (5.6%) nel secondo e 694.000 (4.6%) nel terzo. Big Bang Theory piace a 555.000 spettatori (3.9%) e il GF Vip 337.000 (2.4%). Su Rai3 Last Cop ha fatto 510.000 spettatori (3.7%) e Geo a 1.835.000 spettatori con il 12.8% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 948.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha fatto 479.000 spettatori con il 3.4% mentre Tagadoc 247.000 (1.9%). Su TV8 Vite da Copertina fa 211.000 spettatori (1.5%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

Ascolti TV giovedì 27 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta ha fatto 1.435.000 spettatori con il 13% di share. Su Canale 5 Jacques Cousteau: Mio padre, il Capitano ha realizzato 268.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rai2 Stracult Live Show fa 269.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Grazie dei Fiori Ribelli fa il 5.4% con 867.000 spettatori. Su Italia1 American Dad! piace a 514.000 ascoltatori con il 9.7% di share nel primo episodio e da 383.000 (9.7%) nel secondo. Su Rete4 Amber – Per non dimenticare ha fatto il 4.1% con 196.000 spettatori.

Aggiornamento ore 12.45