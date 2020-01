Ascolti TV 27 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: La Guerra è finita scardina il Grande Fratello Vip

Serata pazzesca ieri sera in tv con ancora una vera battaglia per gli ascolti tv. C’era un duello davvero incredibile in prima serata tra Rai Uno e Canale 5 con La Guerra è finita contro il Grande Fratello Vip. Ecco, appunto, cosa è successo?

Dunque, come è andata ieri? Dalla prima serata in giù, chi ha vinto gli ascolti del 27 gennaio 2019? Ecco il quadro totale sullo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, lunedì 27 Gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Su Rai1 La Guerra è Finita ha fatto 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha incassato 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Su Rai2 9-1-1 ha ottenuto 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha conquistato 1.535.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha incassato 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Su Rete4 Quarta Repubblica fa 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Speciale Propagando Live ha ottenuto 949.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Rocky III ha raccolto l’1.7% con 408.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha interessato 492.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV lunedì 27 Gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tg2 Post segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato .000 spettatori pari al % e Un Posto al Sole .000 (%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato .000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato.000 spettatori (%). Su TV8 Guess my Age piace a .000 spettatori con il % di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 27 Gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.789.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità 5.465.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.876.000 spettatori con il 17.2% di share e Avanti un Altro! 4.368.000 con il 21.1% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha ottenuto 753.000 spettatori (3.9%) e NCIS 1.143.000 (4.8%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag fa il 2.5% con 463.000 spettatori e Ieneyeh ha ottenuto 625.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.004.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore fa il 3.1% con 519.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 956.000 spettatori nella seconda.

Su La7 Perception ha realizzato 204.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia 624.000 spettatori (2.7%).).

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV lunedì 27 Gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share; Storie Italiane ottiene .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV lunedì 27 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a .000 spettatori con il % di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV lunedì 27 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha ottenuto 1.882.000 spettatori (13.2% di share) e Il Paradiso delle Signore fa invece 1.755.000 spettatori (14.8%). La Vita in Diretta 1.794.000 spettatori con il 13.4% (presentazione 1.450.000 – 12.2%).

Su Canale5 Beautiful 2.647.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha fatto 2.598.000 spettatori con il 17.2% di share mentre Uomini e Donne va al 19.7% con 2.608.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 19.7% con 2.332.000 spettatori).

Il GF Vip è sui 2.244.000 spettatori (19.6%) e Amici di Maria De Filippi fa 2.410.000 spettatori (21.1%). Il Segreto il 19.7% con 2.336.000 spettatori. Pomeriggio Cinque il 16.8% con 2.076.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.527.000 spettatori nella seconda e al 15% con 2.339.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha fatto 672.000 spettatori (5%), Squadra Speciale Cobra 11 528.000 (4.5%) nel primo episodio e 729.000 (5.9%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson 996.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 882.000 (6%) nel secondo e 692.000 (5.1%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 477.000 spettatori (3.8%) e il GF Vip 260.000 (1.9%).

Su Rai3 La Grande Storia ha fatto a 670.000 spettatori (5.4%) e Geo a 1.877.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 1.021.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha fatto 631.000 spettatori con il 5% mentre Tagadoc 267.000 (2.1%).

Su TV8 Vite da Copertina fa 248.000 spettatori (1.9%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi .000 spettatori (%).

Ascolti TV lunedì 27 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta Speciale fa 746.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night ha ottenuto 1.363.000 spettatori pari ad uno share del 24.5% e Grande Fratello Vip Live ha raccolto 816.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2 La Memoria del Bene fa 375.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Speciale ottiene il 3.5% con 593.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Short 671.000 ascoltatori con il 5.1% di share e Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco fa 481.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rete4 Pensa in Grande ha fatto il 3.2% con 212.000 spettatori.

Aggiornamento ore 12,00