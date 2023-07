Ascolti tv 27 luglio: chi vince il prime time

Ascolti tv 27 luglio: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 27 luglio 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv 27 luglio: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, giovedì 27 luglio 2023, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.850.000 spettatori pari al 14%. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera ha raccolto davanti al video 1.225.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.56 alle 0.00 – la finale di Non Sono una Signora ha interessato 804.000 spettatori pari al 6.7% di share (presentazione di 12 minuti: 760.000 – 5.1%). Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.226.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Pooh. Un Attimo Ancora ha raccolto davanti al video 928.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Il Segno Della Libellula – Dragonfly totalizza un a.m. di 626.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 709.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Prey – La Preda segna 363.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove La Maschera di Zorro ha raccolto 432.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 Speed Racer segna 139.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 HawaIi Five O registra 238.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Viaggio in Paradiso ha ottenuto 418.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai Premium Vostro Onore ha ottenuto 156.000 spettatori con l’1.1%. Su Twentyseven Poliziotto a 4 Zampe segna 367.000 spettatori e il 2.5%.