Ascolti TV 27 novembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.282.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.141.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.1% con 834.000 spettatori.

Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.345.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.393.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole 1.930.000 (7.3%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.278.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.131.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.767.000 spettatori (6.7%). Su TV8 Guess my Age piace a 593.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 489.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV 27 novembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.549.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.992.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.647.000 spettatori con il 18.2% di share (presentazione 2.542.000 con il 15.5% di share).

Su Rai2 NCIS ha raccolto 772.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.208.000 (5.3%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 4.3% con 778.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 705.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Blob segna 1.102.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 948.000 spettatori. Su La7 Little Murders ha appassionato 187.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 477.000 spettatori (2.1%)

Ascolti TV 27 novembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 867.000 telespettatori con il 16.1% di share; Storie Italiane ottiene 980.000 spettatori con il 17.5% di share nella prima parte e 1.092.000 (16%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 863.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e 724.000 (13.1%) nella seconda.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.1% con 175.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 144.000 spettatori (2.6%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 75.000 spettatori pari all’1.2% e The Mentalist piace a 187.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e a 248.000 (3.3%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà convince 540.000 spettatori pari al 9.3% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.5% con 421.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 156.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 259.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 285.000 spettatori pari al 5.1%.

Ascolti TV 27 novembre 2019: Daytime mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.548.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.592.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 438.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 906.000 (8%) nella seconda.

Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.139.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 459.000 spettatori (6.5%), Quante Storie si porta al 6% con 790.000 spettatori e Passato e Presente al 3.8% con 579.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 138.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 233.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 680.000 spettatori (4.6%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa 390.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 479.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 27 novembre 2019: Daytime. Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.778.000 spettatori (12.4% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.615.000 spettatori (13.6%). La Vita in Diretta informa 1.888.000 spettatori con il 13.9% (presentazione 1.504.000 – 12.7%).

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.586.000 spettatori (16.6%), Una Vita ha convinto 2.513.000 spettatori con il 16.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.6% con 2.848.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.2% con 2.493.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 20.4% con 2.384.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.9% con 2.028.000 spettatori nella prima parte, al 16.6% con 2.383.000 spettatori nella seconda e al 13.5% con 2.068.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 775.000 spettatori (5.8%), Squadra Speciale Cobra 11 574.000 (4.9%) nel primo episodio e 744.000 (5.8%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.035.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio, 1.118.000 (7.3%) nel secondo e 1.079.000 (7.4%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 760.000 spettatori (5.7%) e Magnum P.I. 425.000 (3.5%). Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 543.000 spettatori (4.2%) e Geo a 2.072.000 spettatori con il 14.9% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.027.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 395.000 spettatori con il 3.1% mentre Tagadoc si porta al’1.6% con 199.000 spettatori.

Su TV8 Vite da Copertina piace a 206.000 spettatori (1.5%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 218.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV 27 Novembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere convince 840.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 657.000 spettatori pari ad uno share del 10.9%.

Su Rai2 #Ragazzicontro segna 516.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l’8.2% con 667.000 spettatori.

Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di 1.015.000 ascoltatori con il 10% di share. Su Rete4 The Score ha segnato il 4.2% con 198.000 spettatori.

