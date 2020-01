Ascolti TV 29 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: boom Chi vuol essere Milionario col vincitore Enrico Remigio

In una serata nella quale i principali clamori, dal punto di vista televisivo, sono sopraggiunti da Chi vuol essere milionario laddove il campione Enrico Remigio ha vinto un milione di euro, la gara degli ascolti ha inevitabilmente regalato nuovi importanti spunti.

Pertanto, chi ha vinto gli ascolti del 29 gennaio 2019? Ecco il quadro totale relativo allo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 29 Gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Fiorentina ha fatto 5.561.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 L’Amica Geniale 1.888.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation ha raggiunto 1.339.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne 652.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide – Anatomia di un Dittatore fa 806.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha fatto il 5.4% con 1.252.000 spettatori mentre sul Nove Una Settimana da Dio di 630.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV mercoledì 29 Gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Canale 5 Striscia la Notizia fa 4.976.000 spettatori con uno share del 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post il 5.2% con 1.382.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.077.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha ottenuto 1.282.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.758.000 (6.7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1.301.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.158.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto 1.643.000 spettatori (6.3%). Su TV8 Guess my Age fa 830.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha fatto 359.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV mercoledì 29 Gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha conquistato 3.800.000 spettatori (22.2%) mentre L’Eredità 5.717.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.636.000 spettatori con il 16.1% di share e Avanti un Altro! 4.187.000 con il 20.6% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha fatto 782.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.086.000 (4.6%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag fa il 2.6% con 476.000 spettatori, La Pupa e il Secchione l’1.5% con 294.000 spettatori e CSI Miami ha raggiunto 486.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Blob segna 980.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rete 4 Tempesta D’Amore fa il 4% con 646.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 953.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha tenuto a sè 222.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa 589.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Sono le Venti fa 207.000 spettatori (0.9%).

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV mercoledì 29 Gennaio 2020: Daytime Mattina

Ascolti TV mercoledì 29 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV mercoledì 29 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti TV mercoledì 29 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Aggiornamento ore 12,00