Ascolti TV 29 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: Il giovane Montalbano contro Made in Sud, le Iene e Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto

L'ultimo lunedì di Giugno dopo un fine settimana che ha mostrato come la fine del lockdown da coronavirus ha incentivato molti ad uscire, si preannuncia come un giorno da trascorrere davanti alla televisione.

Su Rai1 in onda Il giovane Montalbano mentre su Rai2 ecco Made in Sud. Quanto a Rai3, l’appuntamento con Attacco al potere 1998. Su Canale5 invece in prima serata Appuntamento con l’amore mentre su Italia1 tornavano Le Iene presentano con lo speciale su Marco Pantani. Su Rete4 l’appuntamento con Quarta repubblica.

Ascolti Tv lunedì 29 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 29 giugno 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica ha conquistato 4.353.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Mission Impossible: Protocollo Fantasma ha raccolto davanti al video 1.444.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Com’è Morto Marco Pantani? ha intrattenuto 1.373.000 spettatori con l’8.3% (presentazione di 28 minuti: 1.111.000 – 5.2%). Su Rai3 Attacco al Potere ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.137.000 spettatori con il 7.1% di share (dalle 23.50 alle 0.06 Mancata Rilevazione: 782.000 – 6.9%). Su La7 La Famiglia di Ettore Scola ha registrato 400.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Karate Kid III – La Sfida Finale segna 217.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove La Vendetta di Carter ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Daredevil registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Anteprima Vasco La Tempesta Perfetta segna 3.743.000 spettatori e il 19.7%. Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.902.000 spettatori con il 23.5%. Su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Paperissima Sprint registra una media di 2.960.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 892.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 799.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane raccoglie 578.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.099.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.168.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Su La7 la prima di In Onda ha interessato 1.118.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti ha divertito 385.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti tv lunedì 29 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.100.000 spettatori (18.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.264.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 1.220.000 spettatori (11.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.025.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 698.000 spettatori (5.3%), Bull segna 863.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 433.000 spettatori (3.2%), nel primo episodio, e 538.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.237.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 747.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 711.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 101.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 253.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti Tv lunedì 29 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 800.000 telespettatori con il 17.1%. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha ottenuto 878.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Cuore di Leonessa ha intrattenuto 446.000 spettatori (8.8%). Viaggiatori, uno Sguardo sul Mondo ha ottenuto 353.000 spettatori (6.8%). Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 155.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 87.000 spettatori pari all’1.7% di share, nel primo episodio, e 96.000 spettatori pari all’1.8%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Estate convince 351.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione: 303.000 – 6%). A seguire Mi Manda Rai3 Estate segna 307.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 136.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 193.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 98.000 spettatori con l’1%.

Ascolti tv lunedì 29 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 11.18 alle 13.25 – C’è Tempo Per ha raccolto 1.275.000 spettatori con il 12.5% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.158.000 telespettatori con il 13.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 432.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 191.000 spettatori con il 2.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.274.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 Tutta Salute – A Gentile Richiesta ha interessato 348.000 spettatori con il 5.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 947.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 688.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 222.000 spettatori (1.9%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto 457.000 (3.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 349 .000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 372.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 TG8 ha raccolto 112.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV lunedì 29 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.259.000 spettatori pari al 9.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.010.000 spettatori con il 9.8%. La Vita Diretta Estate ha raccolto 1.389.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto .000 spettatori con il %. La Prima stagione de Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Il film Cantina Wader – Segreto di Famiglia ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto .000 spettatori con il %. L’Italia che Fa ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto .000 spettatori con il %. La sitcom The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Modern Family ha appassionato .000 spettatori con il % Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Maturità 2020 – Diari ha appassionato .000 spettatori pari al %. Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 677.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 La Lettera Scarlatta ha interessato 235.000 spettatori (share del 2%). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv lunedì 29 giugno: seconda serata

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 707.000 spettatori con il 7.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 359.000 spettatori e il 6.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Striminzitic Show segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Calcio storico fiorentino è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 Festivalbar Story è stato scelto da 207.000 spettatori con il 4.9% di share.

