Ascolti TV 3 dicembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.561.000 spettatori con il 21%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.373.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.4% con 905.000 spettatori.

Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.321.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.234.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.785.000 (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.529.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 1.398.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.872.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 625.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 574.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti TV 3 dicembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.726.000 spettatori (21.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.355.000 spettatori (25.5%).

Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.670.000 spettatori con il 18% di share (presentazione 2.235.000 con il 13.7% di share). Su Rai2 NCIS ha raccolto 682.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 1.229.000 (5.2%) nel secondo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.8% con 692.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 729.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Blob segna 1.093.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 890.000 spettatori. Su La7 Little Murders ha appassionato 220.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 569.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV 3 dicembre 2019: Day Time. Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 890.000 telespettatori con il 17.2% di share; Storie Italiane ottiene 1.031.000 spettatori con il 19.7% di share nella prima parte e 1.070.000 (17%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 769.000 spettatori (14%) nella prima parte e 793.000 (15.2%) nella seconda.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.9% con 160.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 154.000 spettatori (2.9%). Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 111.000 spettatori pari all’1.9% e The Mentalist piace a 185.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e a 313.000 (4.6%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà convince 512.000 spettatori pari al 9.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.3% con 383.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 117.000 spettatori con share del 2.2%.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 329.000 (5.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 332.000 spettatori pari al 6.3%.

Ascolti TV 3 dicembre 2019: Daytime mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.565.000 spettatori con il 13.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.496.000 telespettatori con il 17.9%.

Su Rai2 I Fatti Vostri segna 372.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 889.000 (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.136.000 spettatori con il 7.6%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 472.000 spettatori (7.3%), Quante Storie si porta al 5.9% con 764.000 spettatori e Passato e Presente al 4.1% con 626.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 133.000 spettatori con il 2% di share nella prima parte e 232.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 692.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 447.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 632.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 3 dicembre 2019: Daytime. Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.908.000 spettatori (13.4% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.734.000 spettatori (14.7%). La Vita in Diretta informa 1.915.000 spettatori con il 14.5% (presentazione 1.380.000 – 11.8%).

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.612.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.575.000 spettatori con il 17.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.5% con 2.579.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 18.4% con 2.161.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 19.5% con 2.250.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.2% con 1.869.000 spettatori nella prima parte, al 14.7% con 2.054.000 spettatori nella seconda e al 12.3% con 1.872.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 690.000 spettatori (5.1%), Squadra Speciale Cobra 11 445.000 (3.9%) nel primo episodio e 543.000 (4.4%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 939.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 1.036.000 (6.9%) nel secondo e 1.057.000 (7.2%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 757.000 spettatori (5.6%) e Shooter 327.000 (2.7%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 583.000 spettatori (4.7%) e Geo a 1.728.000 spettatori con il 12.6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.031.000 spettatori con il 7.2%.

Su La7 Tagadà ha ottenuto 607.000 spettatori con il 4.8% e Tagadoc 534.000 (4.4%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 185.000 spettatori (1.4%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 263.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV 3 dicembre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere convince 960.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 537.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%.

Su Rai2 Non è un Paese per Giovani segna 193.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui segna il 6.8% con 984.000 spettatori.

Su Italia1 The Witch viene visto da una media di 335.000 ascoltatori con il 4.8% di share. Su Rete4 Piccole Luci ha segnato il 2.8% con 138.000 spettatori.

