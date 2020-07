Ascolti TV 30 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

L’ultimo giorno di Giugno e ultimi verdetti del mese in televisione: come sarà andata la gara degli ascolti tv, specie della prima serata? Come sono andati, nella giornata di ieri, gli ascolti? In merito ala lotta degli ascolti come saranno andati gli i dati del 30 Giugno? Chi ha vinto, soprattutto, nel prime time. Cosa si è visto ieri sera?

Su Rai1 in onda Quanto basta, mentre su Rai2 ecco Squadra Speciale Cobra. Quanto a Rai3, l’appuntamento con cartabianca. Su Canale5 invece in prima serata c’era Tu si que vales mentre su Italia1 Chicago Fire. Su Rete4 l’appuntamento con Giustizia a tutti i costi.

Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 30 giugno? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata del 30 giugno 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 30 giugno 2020? Come sono andati gli ascolti TV 28 giugno 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, 30 giugno 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 30/06/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 30 giugno in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv martedì 30 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 30 giugno 2020, su Rai1 Quanto Basta ha conquistato 2.759.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 Tú sí que vales in replica ha raccolto davanti al video 2.446.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 757.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 l’esordio di Chicago Fire 7 ha intrattenuto 1.079.000 spettatori (4.9%). A seguire Chicago PD ha ottenuto 1.080.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.252.000 spettatori pari ad uno share del 6.7% (presentazione di 25 minuti: 791.000 – 3.7%). Su Rete4 Giustizia a Tutti i Costi totalizza un a.m. di 794.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 445.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug segna 468.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove The November Man ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Paradise Beach – Dentro l’incubo registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Anteprima Vasco – La Tempesta Perfetta raccoglie 3.376.000 spettatori e il 17.9%. Dalle 20.48 alle 21.51, Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.822.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale 5 – dalle 20.45 alle 21.15 – Paperissima Sprint registra una media di 2.795.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 817.000 spettatori con il 3.9%. Novantesimo Minuto Goal segna 644.000 spettatori e il 2.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 791.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane raccoglie 572.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 992.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.019.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.075.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti ha divertito 457.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 174.000 spettatori con lo 0.9%.

Ascolti tv martedì 30 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.315.000 spettatori (21.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.243.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 1.170.000 spettatori (11.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.134.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 630.000 spettatori (5%), Bull segna 818.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 327.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 474.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.291.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 729.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 715.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 79.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 262.000 spettatori con l’1.6%. Su TV2000 Terra Nostra ha interessato .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti Tv martedì 30 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. C’è Tempo Per… ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share, nel primo episodio, e . 000 spettatori pari al %, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti tv martedì 30 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 TG8 ha raccolto .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV martedì 30 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Il film ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto .000 spettatori con il %. L’Italia che Fa ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto .000 spettatori con il %. La sitcom The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Modern Family ha appassionato .000 spettatori con il % Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Maturità 2020 – Diari ha appassionato .000 spettatori pari al %. Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %) mentre Tagadoc ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv martedì 30 giugno: seconda serata

Su Rai1 La TV ai Tempi della Pandemia è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Striminzitic Show segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

aggiornamento ore 15,12