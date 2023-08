Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri 30 luglio 2023 come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv 30 luglio 2023: i risultati in tutte le fasce

Su Rai1 Linea Blu ha convinto 358.000 spettatori con il 12.9%. Il TG1 delle 8 ha interessato 825.000 spettatori con il 20.9%. Weekly ha raccolto 773.000 spettatori con il 18.3%, nella prima parte, e 904.000 spettatori con il 19.3%, nella seconda parte. Azzurro – Storie di Mare segna 1.001.000 spettatori con il 19.6%. A Sua Immagine Speciale ha portato a casa un a.m. di 1.265.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 293.000 spettatori pari al 15.1%. il TG5 Mattina segna 967.000 spettatori con il 23.7%. Speciale TG5 80 Mick ha raccolto 500.000 spettatori con il 10.9%. La Santa Messa raccoglie un ascolto di 682.000 telespettatori con il 12.7% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family hanno tenuto compagnia a 170.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 i 3 episodi di Friends hanno ottenuto: 90.000 (2.1%), 157.000 (3.3%) e 204.000 (4.1%) spettatori. A seguire la sitcom Will and Grace segna 148.000 spettatori (2.8%), nel primo episodio, e 150.000 (2.6%), nel secondo. Su Rai 3 Sulla Via di Damasco convince 83.000 spettatori con l’1.9% di share. Piedone ad Hong Kong ha raccolto 149.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 103.000 spettatori (2%) e 161.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 83.000 spettatori con il 4.1% di share. Camera con Vista è stata la scelta di 106.000 spettatori con il 2./% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.383.000 spettatori con il 22.1%. L’Angelus ha raccolto 1.907.000 spettatori (23.8%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.462.000 spettatori con il 22.1% (presentazione: 2.034.000 – 21.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 704.000 spettatori (11.6%) e 991.000 spettatori (14.5%). Melaverde raccoglie 1.729.000 con il 18.7%. Su Rai2 I Mestieri di Mirko ha ottenuto 269.000 spettatori con il 4.3%, nella prima puntata, e 339.000 spettatori con il 4.8%, nella seconda puntata. Un Ciclone in Convento ha convinto 326.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 la sitcom Mom segna 186.000 spettatori (3%), nel primo episodio, 172.000 (2.6%), nel secondo, e 204.000 spettatori (2.6%), nel terzo. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 784.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 O Anche No Estate ha ottenuto 98.000 spettatori con l’1.5%. Il TG3 delle 12 registra 474.000 spettatori con uno share del 5.9%. Il Posto Giusto è piaciuto a 148.000 spettatori pari all’1.2%. Su Rete4 I Delitti del Cuoco raggiunge 186.000 spettatori con il 2.9%. Anni 60 ha fatto compagnia a 198.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario raggiunge 129.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 la Superbike segna 339.000 spettatori e il 2.8%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.271.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%. Una Voce per Padre Pio ha raccolto un ascolto medio di 1.031.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.357.000 spettatori con il 19.1%. Beautiful ha raccolto 2.091.000 spettatori (17.5%). Terra Amara ha appassionato 2.201.000 spettatori (20.5%). Un Altro Domani ha convinto 1.267.000 spettatori con il 13.7%. A seguire Con l’Aiuto del Cielo ha interessato 830.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai2 l’appuntamento con I Mondiali di Nuoto ha convinto 745.000 spettatori pari al 6.5%. Il Lato Oscuro della Mia Matrigna segna 344.000 spettatori con il 3.8%. I Mondiali di Scherma hanno raccolto 251.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Blu Crush raccoglie 390.000 spettatori (3.8%). Shark Tale ha interessato 202.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.854.000 spettatori con il 15.2%. Il Medico della Mutua ha ottenuto 597.000 spettatori con il 5.9%. Doc Martin ha ottenuto 422.000 spettatori (4.9%) Kilimangiaro Collection ha raccolto 721.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete 4 Lucky Luke ha registrato 215.000 spettatori con il 2%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 209.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 la gara di Superbike ha appassionato 536.000 spettatori con il 4.5%. Il Gran Premio di Formula 1 del Belgio ha ottenuto 516.000 spettatori (5.3%) su Sky Sport F1 e 340.000 spettatori (3.5%) su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 773.000 spettatori pari ad uno share dell’11%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha raccolto 521.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 302.000 spettatori (6%). Su Italia1 Law and Order: Special Victims Unit segna un netto di 428.000 ascoltatori con il 4.9% di share, nel primo episodio, e 297.000 spettatori con il 5.5% nel secondo episodio. Su Rai 3 Ora Tocca a Noi – Storia di Pio la Torre è visto da 164.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Non più di Uno è la scelta di 172.000 spettatori (2.8%).