Ascolti tv 30 luglio: chi vince il prime time

Ascolti tv 30 luglio: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata ieri 30 luglio 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 30 luglio 2023, su Rai1 la fiction in replica Scomparsa ha conquistato 1.744.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Quando un Padre ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.225.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Summer Hits ha raccolto 974.000 spettatori con l’8.3% (presentazione: 773.000 – 5.8%). Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 780.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 732.000 spettatori con il 5.9% (presentazione di 16 minuti: 776.000 – 5.8%). Su Rete4 Faccio un Salto all’Avana è stato visto da 479.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Miss Marple ha interessato 272.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 359.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove – dalle 20.10 alle 0.20 – Little Big Italy segna 320.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Ted Bundy – Fascino Criminale ha ottenuto 210.000 spettatori con l’1.6%. Su Iris Corda Tesa ha interessato 386.000 spettatori con il 3%. Su Twentyseven Mr. Crocodile Dundee II ha convinto 303.000 spettatori con il 2.3%. Su Top Crime Colombo segna 331.000 spettatori e il 2.5%.