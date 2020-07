Ascolti TV 4 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ancora spazio agli ascolti tv: quali sono stati i programmi più visti in tutte le fasce, in termini di share, nella giornata del 4 Luglio? E sopratutto cosa c’era in prima serata?

Su Rai1 e Canale5 e gli altri canali quali battaglie ci saranno state?

Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 4 luglio? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata de 4 luglio 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 4 luglio 2020? Come sono andati gli ascolti TV 4 luglio 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri 4 luglio 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv de 4/07/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 4 luglio in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv sabato 4 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 20 Anni che siamo Italiani ha conquistato 2.074.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione è stato visto da 2.326.000 spettatori pari al 16.2% di share. Rai2, invece, con Lo Specchio della Vendetta ha raccolto 860.000 spettatori (5.1%), mentre Italia 1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim ha intrattenuto 792.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Audace colpo dei Soliti Ignoti ha raccolto davanti al video 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Rete4, invece, con Una Vita ha totalizzato 956.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Philadelphia ha registrato 534.000 spettatori con uno share del 3.3%, mentre su Tv8 Quattro Matrimoni e un Funerale ha raccolto 373.000 spettatori con il 2.3%. Infine su Nove Pietro Maso – Io ho Ucciso ha raccolto 307.000 spettatori e l’1.8% di share.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Techetechetè sigla il 16.6% con 2.793.000 spettatori. Canale 5, invece, con Paperissima Sprint registra una media di 2.695.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Novantesimo Minuto Goal si porta al 6.2% di share con 1.069.000 spettatori, mentre su Rai3 La mia Passione piace a 613.000 spettatori (3.7%). Italia 1 con CSI sigla il 4.9% con 824.000 spettatori. Rete 4, invece, con Stasera Italia Weekend ha raccolto 845.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 1.094.000 (6.4%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 692.000 spettatori (4.1%), mentre su Tv8 4 Ristoranti segna 195.000 spettatori e l’1.2%. Nove, invece, con I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 234.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti tv sabato 4 luglio 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.666.000 spettatori (14.6%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 2.868.000 spettatori (21.8%). Canale 5, invece, con Avanti il Primo! segna 1.089.000 spettatori con il 9.8% di share e Avanti un Altro! ne segna 1.689.000 con il 13.2% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 303.000 spettatori (2.5%) e NCIS Los Angeles 657.000 (4.4%). Italia1 con Dr. House ha totalizzato 333.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 497.000 (3.2%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna 636.000 spettatori con il 4.2%, mentre su Rete4 Hamburg Distretto 21 segna il 2.3% con 336.000 spettatori. Infine su Tv8 le Prove del GP sono state seguite da 415.000 spettatori con il 3.5% di share.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti Tv sabato 4 luglio 2020: Daytime Mattina e Mezzogiorno

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno Estate sigla il 17.3% con 905.000 spettatori nella prima parte e il 16.9% con 852.0000 spettatori nella seconda, Buongiorno Benessere ha ottenuto 761.000 spettatori con il 15.6% di share, L’Italia con Voi 630.000 (12.3%), Dream Road 723.000 (11.6%). Sempre su Rai1 Linea Verde Tour è stato seguito da 1.141.000 spettatori (13.4%) e Linea Verde Radici da 2.087.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 920.000 spettatori (18.2%). Forum arriva a 1.132.000 telespettatori con il 13.5%. Rai 2, invece, con 2 4 Zampe in Famiglia ha raccolto 168.000 spettatori con il 3.3% e Un Ciclone in Convento 358.000 (5.4%) nel primo episodio e 626.000 (5.9%) nel secondo. Su Italia 1 The 100 ottiene un ascolto di 56.000 spettatori pari all’1.1% di share nel primo episodio, uno di 89.000 (1.7%) nel secondo e uno di 155.000 (2.1%) nel terzo. Sempre su Italia 1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.089.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Di Padre in Figlia totalizza una media di 183.000 spettatori (3.2%). Rete4, invece, con Ricette all’Italiana ha appassionato 172.000 spettatori con il 2.6% di share nella prima puntata e 221.000 (1.9%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 3.9% nelle News e uno di 209.000 spettatori (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 3.8% e Uozzap! 131.000 (1.3%).

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV sabato 4 luglio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.534.000 spettatori con l’11.8%, Passaggio a Nord Ovest segna il 9.3% con 1.009.000 spettatori. A Sua Immagine, poi, ha raccolto 908.000 spettatori con il 9.4% nella prima parte e 814.000 (8.5%) nella seconda. sempre su Rai1 La TV ai tempi della Pandemia ha raggiunto 772.000 spettatori (7.6%). Canale5, invece, con Una Vita piace a 2.074.000 telespettatori con il 13.9% di share ed Elisa di Rivombrosa ha convinto 1.466.000 spettatori con il 12.2% di share. Sempre su Canale 5 il film Billy Elliot 925.000 (9.2%).

Su Rai2 Re di Cuori ha raccolto 441.000 spettatori con il 3.2% e Rai, Storie di un’Italiana 364.000 spettatori (3%); Bellissima Italia, invece, iace a 494.000 spettatori con il 5% di share. Italia1, invece, con Lucifer ha raccolto 481.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 418.000 (3.9%) nel secondo. Sempre su Italia 1 God friended me 285.000 (2.9%) nel primo episodio e 291.000 (2.8%) nel secondo. Su Rai3 Report ha fatto compagnia a 795.000 spettatori (7%) e La Terrazza a 344.000 spettatori (3.4%). Rete 4, invece, con Lo Sportello di Forum è stato seguito da 770.000 spettatori con il 5.7% mentre Lucky Luke – Pesce d’aprile da 293.000 (2.7%). Infine su La7 Atlantide ha ottenuto 250.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti Tv sabato 4 luglio 2020: seconda serata

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 728.000 spettatori con il 7.9% di share, mentre su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 519.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%. Su Rai2, invece, Novantesimo Minuto Notte Gol segna 614.000 spettatori con il 4.5%. Rai3 col Tg3 Mondo segna il 3.5% con 460.000 spettatori. Italia1, invece, con Lupi Nome in codice: Tarantola viene visto da una media di 181.000 ascoltatori con il 2.2% di share. Su Rete 4 Angelica è stato scelto da 168.000 spettatori con il 2.9% di share.

aggiornamento ore 15,12