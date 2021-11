Ascolti Tv di ieri 4 novembre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4 novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 4 novembre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 4 novembre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 4 novembre 2021, su Rai1 La scelta di Maria ha conquistato 3.977.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 la prima puntata D’Iva ha incollato davanti al video 1.985.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 Quelli che ha interessato 563.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva ha raccolto 1.541.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai3 Che Fine ha fatto Baby Jane? è visto da 987.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a 801.000 e il 3.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 899.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita registra 840.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League Roma-Bodo Glimt segna 967.000 spettatori pari al 4.2%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie è seguito da 412.000 spettatori (1.8%). Su Iris Viaggio in paradiso arriva a 405.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium Rex sigla 337.000 spettatori (1.5%). Su SkyUno il Live Show di X Factor è la scelta di 478.000 spettatori con il 2.4% (509.000 cumulati considerando +1 e on demand).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.169.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.597.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 757.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.129.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.242.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.735.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 956.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 940.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.726.000 spettatori (7.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 410.000 spettatori (1.7%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 334.000 spettatori (1.4%).