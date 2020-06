Ascolti TV 8 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: Il giovane Montalbano contro Mandela, Emigratis contro Arbore, Report contro Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto

Un inizio di settimana particolare, tra news sul coronavirus, aperture, voglia di estate e attesa di rilanci dell’economia: la tv n parla tantissimo e ne beneficiano gli ascolti tv.

Di conseguenza come sono stati i riscontri del 8 Giugno 2020?

Su Rai1 in onda Il giovane Montalbano – Capodanno, mentre su Rai2 ecco invece Striminzitic Show. Quanto a Rai3, appuntamento con Report. Su Canale5 invece in prima serata ecco Mandela, mentre su Italia1 Emigratis e su Rete4 appuntamento con Quarta repubblica.















Ascolti Tv lunedì 8 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 8 giugno 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Mandela: Long Walk to Freedom ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Striminzitic Show ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Gloria ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Revenant – Redivivo segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Profiling ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la prima tv de Soliti Ignoti ottiene.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane raccoglie .000 spettatori con il % mentre Vox Populi ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 la replica Guess My Age ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %.

Ascolti TV lunedì 8 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), Bull segna .000 spettatori (%). Su Italia1 The OC ha ottenuto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto .000 spettatori con il %. Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato .000 spettatori (share del %), nel primo episodio e .000 spettatori (share del %) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie .000 spettatori con il %. Sul Nove Sono le Venti ha interessato .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV lunedì 8 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. Italia Sì Giorno per Giorno ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su Rai 2 Diario di Casa raccoglie .000 spettatori con il %. TG2 Italia ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Person of Interrest ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share, nel primo episodio, e . 000 spettatori pari al %, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti Tv lunedì 8 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV lunedì 8 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (Finale: .000 – %). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Il film ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto .000 spettatori con il %. L’Italia che Fa ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto .000 spettatori con il %. La sitcom The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Modern Family ha appassionato .000 spettatori con il % Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. #Maestri ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %) mentre Tagadoc ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv lunedì 8 giugno 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Un Caso di Coscienza segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Aggiornamento ore 14.06