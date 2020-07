Ascolti TV 8 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, mercoledì 8 luglio 2020, ecco i risultati con i dati di ascolto e share delle principali trasmissioni televisive. Un’altra giornata a dir poco roboante quella di ieri dal punto di vista dell’audience nelle varie fasce di riferimento per tutti i principali canali e network televisivi in chiaro più popolari.

A partire dal prime time, passando per l’access e il preserale senza dimenticare il momento del pomeriggio o la seconda serata, fascia dopo fascia ci troviamo anche oggi 8 Luglio 2020 ad analizzare i dati di share. Questi invece sono i dati del giorno precedente.

Anche oggi ci chiediamo dunque quali siano stati i programmi più visti in tutte le fasce, in termini di share, nella giornata di ieri 8 Luglio. E sopratutto cosa c’era in prima serata?

Su Rai1 in onda Techetechete’ – Adriano! mentre su Rai2 ecco N.C.I.S. Quanto a Rai3, l’appuntamento con Chi l’ha visto? Su Canale5 invece in prima serata c’era Come sorelle mentre su Italia1 ecco Chicago Fire – Stagione 7 . Su Rete4 Delitti inquietanti.

Così succede in merito alla giornata del 8 luglio? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata de 8 luglio 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 8 luglio 2020? Come sono andati gli ascolti TV 8 luglio 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri 8 luglio 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 8/07/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 8 luglio in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Cose Nostre, in onda dalle 21.58 alle 23.34, ha conquistato 1.049.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.015.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.253.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.793.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rete4 Delitti Inquietanti totalizza un a.m. di 944.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Amore mio, aiutami ha registrato 611.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Perché te lo dice mamma ha segnato il 2.1% con 406.000 spettatori mentre sul Nove In the Name of the King ha catturato l’attenzione di 237.000 spettatori (1.9%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.449.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.709.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.8% con 951.000 spettatori e Novantesimo Minuto Goal il 4.9% con 1.014.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 855.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane ha appassionato 586.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 881.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 928.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 891.000 spettatori (4.6%). Su TV8 4 Ristoranti piace a 375.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Little Big Italy ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.005.000 spettatori (19.9%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.228.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.110.000 spettatori con l’11.8% di share e quella di Avanti un Altro! 2.061.000 con il 15.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 681.000 spettatori (5.6%) e Bull 895.000 (5.3%). Su Italia1 Camera Cafè segna il 2.7% con 303.000 spettatori con il primo episodio e il 2.4% con 300.000 episodi con il secondo mentre Dr. House piace a 398.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Blob segna 664.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.6% con 751.000 spettatori. Su La7 Little Murders ha appassionato 95.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 224.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Airport security piace a 96.000 spettatori (0.6%).

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share e la puntata di C‘è Tempo per… è stata seguita da .000 spettatori con il % di share. Su Canale5 Le Meraviglie del Parco di Yellowstone ha intrattenuto .000 spettatori (%) e Viaggiatori – Uno sguardo sul Mondo .000 (%). Su Rai 2 Tg2 Italia sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Blindspot piace a .000 spettatori (%) nel primo episodio e a .000 (%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Estate convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre Estate si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con I Cesaroni registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su TV8 Ogni Mattina piace a .000 spettatori (%).

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo sigla il % con .000 spettatori nel primo episodio e il % con .000 spettatori nel secondo. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Blindspot piace a .000 spettatori con il % di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori, Voxpopuli al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e Un Detective in Corsia fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV mercoledì 8 luglio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te intrattiene 1.362.000 spettatori (10.7%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.049.000 spettatori (10.9%). La Vita in Diretta Estate informa 1.181.000 spettatori con il 13.8% (presentazione 1.089.000 – 13.2%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.701.000 spettatori (18.2%), Una Vita ha convinto 2.585.000 spettatori con il 18.9% di share mentre Daydreamer – Le Ali del Sogno si porta al 21.4% con 2.511.000 spettatori; Il Segreto sigla il 18% con 1.684.000 spettatori. Ricetta d’Amore si porta al 12.5% con 1.051.000 spettatori. Su Rai 2 Resta a casa e vinci ha convinto 423.000 spettatori (3%), L’Italia che Fa 220.000 (1.8%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 924.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio e 833.000 (6%) nel secondo, mentre I Griffin 799.000 (6.1%). Brooklyn Nine-Nine piace a 476.000 spettatori (4.1%) mentre Modern Family diverte 333.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.534.000 spettatori (17.7%) e Geo Magazine a 526.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 680.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Perception ha ottenuto 183.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 105.000 (1.3%) nel secondo. Su TV8 Vite da Copertina piace a 190.000 spettatori (2.2%).

Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020: seconda serata

Su Rai1 McFarland USA convince 569.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rai2 Striminzitic Show segna 535.000 spettatori con il 3.1% e Novantesimo Minuto Notte Gol sigla il 5.8% con 451.000 spettatori. Su Rai 3 il TG3 LineaNotte segna il 7.9% con 601.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Serie A viene visto da una media di 489.000 ascoltatori con il 6.3% di share. Su Rete4 Out of sight ha segnato il 3.1% con 216.000 spettatori.

