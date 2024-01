Ascolti tv 9 gennaio 2024: chi vince il prime time

Ascolti tv 9 gennaio 2024: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 9 gennaio 2024, su Rai1 Pattini d’argento ha coinvolto 2.391.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia – Fiorentina-Bologna ha incollato davanti al video 3.107.000 spettatori pari al 16.6% (primo tempo a 3.264.000 e il 14.7%, secondo tempo a 3.084.000 e il 16.3%, tempi supplementari a 2.931.000 e il 19.4%, rigori a 3.092.000 e il 23.6%). Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ha appassionato 1.038.000 spettatori pari al 6% (presentazione a 906.000 e il 4.1%). Su Italia1, dopo una presentazione a .000 e il %, Le Iene ha interessato 1.561.000 spettatori pari all’11% (presentazione a 1.762.000 e il 7.9%, Cosa Vi Siete Persi a 604.000 e l’11.7%). Su Rai3 Avanti Popolo è visto da 431.000 spettatori con il 2.5% (presentazione a 478.000 e il 2.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 886.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.433.000 spettatori pari all’8.2% (ultima parte di circa 50 minuti chiamata Più a 595.000 e l’8.6%). Su Tv8 Un Natale da favola segna 613.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Femmine contro maschi ha raccolto 498.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Ghost Rider – Spirito di vendetta registra 447.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 I molti santi del New Jersey ha appassionato 292.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium I Wildenstein sigla 306.000 spettatori (1.5%). Su La5 la replica di Grande Fratello fa sintonizzare 157.000 spettatori (1.1%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel ha coinvolto 431.000 spettatori con il 2.2%. Su TwentySeven L’uomo che sussurrava ai cavalli cattura l’attenzione di 350.000 individui (2%). Su TopCrime FBI: Most Wanted arriva a 304.000 spettatori (1.5%).