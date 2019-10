Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 9 Ottobre 2019.

Ascolti TV 9 Ottobre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.044.000 spettatori con il 19.87%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.960.000 spettatori con uno share del 19.49%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 979.000 spettatori con il 3.84%.

Su Italia1 CSI ha registrato 1.277.000 spettatori con il 5.12%. Su Rai3 Storie Minime raccoglie 1.142.000 spettatori con il 4.76% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.784.000 spettatori pari al 7.04%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.351.000 individui all’ascolto (5.52%), nella prima parte, e 1.121.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.787.000 spettatori (7.08%).

Su Tv8 Guess My Age ha divertito 610.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 294.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 442.000 spettatori e l’1.8%.

Ascolti TV 9 ottobre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.913.000 spettatori (20.11%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.267.000 spettatori (22.76%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.375.000 spettatori (17.36%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.816.000 spettatori (21.01%).

Su Rai2 Nella Mia Cucina ha ottenuto 256.000 spettatori (1.67%). A seguire Lol ha raccolto 340.000 spettatori (1.86%). NCIS ha raccolto 962.000 spettatori (4.42%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 631.000 spettatori (3.98%). CSI New York ha totalizzato 621.000 spettatori (2.99%).

Su Rai3 Blob segna 984.000 spettatori con il 4.37%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 881.000 individui all’ascolto (4.15%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 195.000 spettatori (share dell’1.32%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 142.000 spettatori con l’1%.

Ascolti TV 9 ottobre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 861.000 telespettatori con il 17.16%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 851.000 spettatori (17.95%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 737.000 spettatori (14.35%), nella prima parte, e 654.000 spettatori (13.92%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 103.000 spettatori con il 2.02%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 84.000 spettatori pari all’1.62% di share. Su Rai3 Agorà convince 444.000 spettatori pari all’8.53% di share (presentazione di 21 minuti: 365.000 – 6.24%).

A seguire Mi Manda Rai3 segna 376.000 spettatori con il 7.83%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 124.000 spettatori (2.51%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 267.000 spettatori con il 5.01%. A seguire Coffee Break ha informato 304.000 spettatori pari al 6.37%.

Ascolti TV 9 ottobre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 897.000 spettatori (15.13%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.444.000 spettatori con il 13.06% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.517.000 telespettatori con il 18.81%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 354.000 spettatori con il 5.42%, nella prima parte, e 845.000 spettatori con l’8%.

Su Italia 1 Bones raccoglie 185.000 spettatori con il 2.54%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.041.000 spettatori con il 7.33%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 468.000 spettatori con il 7.71%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.074.000 spettatori (12.38%). Quante Storie ha raccolto 739.000 spettatori (6%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 138.000 spettatori con il 2.23%, nella prima parte, e 199.000 spettatori (1.77%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 526.000 (3.76%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa 482.000 spettatori con share del 7.97% nella prima parte, e 647.000 spettatori con il 5.77% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV 9 ottobre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.708.000 spettatori pari al 13.28% della platea. La Vita Diretta ha raccolto 1.138.000 spettatori con l’11.14%, nella presentazione di 43 minuti intervallata dai TG, e 1.354.000 spettatori con il 12.45%.

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.525.000 spettatori con il 17.54%. Una Vita ha convinto 2.421.000 spettatori con il 17.46% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.919.000 spettatori con il 23.74% (Finale: 2.618.000 – 24.7%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.345.000 spettatori pari al 23.28% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.039.000 spettatori (19.67%), nella prima parte, 2.012.000 spettatori (17.67%), nella seconda parte, e 1.758.000 spettatori (14.24%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Nella Mia Cucina ha raccolto 392.000 spettatori con il 2.79%. Detto Fatto ottiene 546.000 spettatori con il 4.68%. Apri e Vinci ha ottenuto 431.000 spettatori con il 4.27%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 829.000 spettatori (5.75%), nel primo episodio, 951.000 spettatori (6.81%), nel secondo episodio, e 913.000 spettatori (6.74%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 580.000 spettatori (4.84%). How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma ha appassionato 352.000 spettatori con il 3.32%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.348.000 spettatori con il 16.55%. Il Question Time ha raccolto 419.000 spettatori (3.45%). Aspettando Geo… segna 644.000 spettatori con il 6.39%. Geo ha registrato 1.124.000 spettatori con il 9.87%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 936.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha interessato 474.000 spettatori (share del 4.13%). Su TV8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 96.000 spettatori con lo 0.9%.

Ascolti TV 9 ottobre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 877.000 spettatori con il 9.97% di share. Su Canale 5 Speciale TG5 – Liliana Segre Testimone Contro l’Indifferenza ha totalizzato una media di 435.000 spettatori pari ad uno share dell’8.95%.

Su Rai2 Battute? segna 601.000 spettatori con il 3.73%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 558.000 spettatori con il 7.18%. Su Italia1 Rock of Ages è visto da 280.000 spettatori (3.84%).

Su Rete 4 il film La Lingua del Santo è stato scelto da 199.000 spettatori con il 4.18% di share.

