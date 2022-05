Ascolti tv, ancora una vittoria per ‘Don Matteo 13’

(Adnkronos) – Ancora una vittoria per ‘Don Matteo 13’. La serie in onda su Rai1, che ha ora come protagonista Raoul Bova nei panni di don Massimo, è stata infatti seguita da 5.572.000 telespettatori pari a uno share del 30,23% aggiudicandosi la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Cinquanta sfumature di rosso’ che ha ottenuto 1.659.000 telespettatori e uno share del 9,60%. Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene presentano delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi’ seguite ad 1.379.000 telespettatori (share del 9,46%).

Fuori dal podio, su La7 ‘DiMartedì’ ha totalizzato 1.016.000 telespettatori e uno share del 5,93% mentre su Rai 3 il programma ‘#Cartabianca’ è stata visto da 887.000 telespettatori (share del 5,27%). Su Rai 2 il film ‘I magnifici 7’ ha interessato 861.000 telespettatori (share del 4,86%) mentre su Retequattro ‘Fuori dal coro’ ha raggiunto 737.000 telespettatori pari a uno share del 5,16%. Chiudono gli ascolti del prime time di ieri sera Nove con il film ‘Il mondo dei replicanti’ seguito da 215.000 telespettatori (share 1,2%) e Tv8 con il film ‘Creed – Nato per combattere’, visto da 192.000 telespettatori (share dell’1,1%).