Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 30 gennaio 2024, su Rai1 la seconda puntata de La Lunga Notte – La Caduta del Duce ha coinvolto 3.204.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale5 la terza puntata de I Fantastici 5 ha incollato davanti al video 2.482.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2, dopo una presentazione (1.002.000 – 4.7%), la finale di The Floor – Ne rimarrà solo uno ha appassionato 1.176.000 spettatori pari al 7% di share (qui il vincitore). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.102.000 e il 5.1%, Le Iene ha interessato 1.487.000 spettatori pari al 10.9% (Cosa vi siete persi: 534.000 – 13.2%). Su Rai3, dopo una presentazione (331.000 – 1.5%), Avanti Popolo ha interessato 375.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 722.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.384.000 spettatori con uno share dell’8.1% (presentazione di 4 minuti: 1.191.000 – 5.4%, Più: 457.000 – 7%). Su Tv8 La città del Natale segna 368.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove La preda perfetta ha raccolto 352.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Attacco al Potere registra 453.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Adios ha appassionato 292.000 spettatori (1.5%). Su Iris Quel treno per Yuma ha totalizzato 402.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Chi ha incastrato Roger Rabbit sigla 365.000 spettatori (1.8%). Su Cielo A-Team coinvolge 310.000 spettatori (1.6%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 166.000 spettatori (1.3%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel ha coinvolto 368.000 spettatori con l’1.8%. Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 326.000 individui (1.6%).