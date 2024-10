Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, su Rai1 Ti presento i suoceri ha interessato 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0.30 – Io Canto Generation conquista 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 916.000 – 15.8%). Su Rai2 il series finale di The Good Doctor intrattiene 787.000 spettatori pari al 4.4% (primo episodio: 799.000 – 4.1%, secondo: 777.000 – 4.7%).

aggiornamento ore 9,49

Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.809.000 spettatori e l’11.5% (presentazione di 12 minuti: 1.355.000 – 6.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 529.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in prima tv free, e 329.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in replica. Sul Nove Ex raduna 311.000 spettatori (2.1%).

Aggiornamento ore 11.11

Sul 20 Batman v Superman: Dawn of Justice fa sintonizzare 346.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 I fiumi di Porpora è scelto da 174.000 spettatori (0.9%). Su Iris Unbroken è seguito da 327.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista raccoglie 86.000 spettatori e lo 0.4%, Ballando con le Stelle appassiona 149.000 spettatori e l’1.4%. Su La5 Temptation Island segna 210.000 spettatori e il 2%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista sigla 537.000 spettatori (2.9%). Su Giallo I Misteri di Brookenwood segna 414.000 spettatori con il 2.2%.

aggiornamento ore 12.55