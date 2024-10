Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 14 ha interessato 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.540.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 169.000 spettatori pari all’1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 821.000 spettatori con il 7.1% (anteprima a 921.000 e il 4.4%).

aggiornamento 9.,39

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi chiude a 665.000 spettatori e il 4% (presentazione a 690.000 e il 3.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 The Bourne Identity ottiene 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 454.000 spettatori (2.6%).

aggiornamento ore 12.32

Sul 20 Greenland fa sintonizzare 369.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 131.000 spettatori (0.6%). Su Iris L’eliminatore è seguito da 490.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiMovie The Gentlemen sigla 317.000 spettatori (1.6%). Su SkyUno X Factor arriva a 643.000 spettatori e il 3.4%.

aggiornamento ore 15.36