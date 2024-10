Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 20 ottobre 2024, Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco segna 2.349.000 spettatori con il 13.2% (prima puntata: 2.530.000 – 13.1%, seconda: 2.187.000 – 13.4%). Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.476.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 593.000 spettatori (2.9%) e 9-1-1: Lone Star 548.000 spettatori (2.9%).

Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.401.000 spettatori con il 9.8% (presentazione di 15 minuti: 904.000 – 4.5%, Cosa vi siete persi: 649.000 – 14%). Su Rai3 Presadiretta segna 816.000 spettatori pari al 4.1%, nella presentazione in onda dalle 20:26 alle 21:28, e 1.176.000 spettatori pari al 6.2% dalle 21:28 alle 22:56 (Più di 9 minuti: 823.000 – 5%). Su Rete4 – dalle 21:32 alle 0.56 – E’ Sempre Cartabianca di domenica totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (3.9%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 334.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 – dalle 21 all’1.04 – la Formula1 ha ottenuto un netto di 489.000 spettatori con il 3.3%. Nel dettaglio – dalle 22:30 alle 0.14 – il Gran Premio degli Stati Uniti in differita segna 1.242.000 spettatori con l’8.7%.

Sul Nove dopo una presentazione (924.000 – 4.9%), Che Tempo Che Fa raduna 1.714.000 spettatori, con l’8.7%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.021.000 con il 7.8% (L’importante è finire: 368.000 – 6.3%). Sul 20 The Bourne ultimatum: Il ritorno dello sciacallo fa sintonizzare 538.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 Shuter è scelto da 294.000 spettatori (1.5%). Su Iris Alexander è seguito da 228.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiPremium Tale e Quale Show sigla 180.000 spettatori (1%). Su La5 Un Amore sotto l’Albero segna 256.000 spettatori e l’1.3%. Su Cine 34 Il Pesce Innamorato raccoglie 411.000 spettatori e il 2.1%. Il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti in diretta ha raccolto 462.000 spettatori (2.4%), su Sky Sport F1, e 439.000 spettatori (2.3%) su Sky Sport Uno.

