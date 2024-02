Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 6 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:15 alle 01:59 – la prima serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:19, a 12.967.000 spettatori e il 51.11%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, ha raccolto 15.075.000 spettatori (64.34%) mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 01:59, ha raccolto 6.527.000 spettatori (66.85%). All’interno il TG1 delle 23:53, dalla durata di 1 minuto, ha informato 9.523.000 spettatori (63.04%). Il picco di spettatori si registra alle 22:09 con la presentazione di Daniela Di Maggio, madre di Cutolo (16.786.016), mentre il picco in share è alle 00:15 durante l’esibizione di BigMama (70.13%). Su Canale5 In vacanza su Marte ha incollato davanti al video 770.000 spettatori pari al 3.34%. Su Rai2 Man On Fire – Il fuoco della vendetta ha appassionato 402.000 spettatori pari all’1.82% di share. Su Italia1, dopo una presentazione a 889.000 e il 3.4%, Le Iene ha interessato 819.000 spettatori pari al 4.33% (Cosa vi siete persi: 324.000 – 3.84%). Su Rai3 Smetto quando voglio ha interessato 257.000 spettatori pari ad uno share dell’1.05%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 382.000 spettatori con l’1.99% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 947.000 spettatori con uno share del 4.43% (Più: 363.000 – 3.7%). Su Tv8 Revenant – Redivivo segna 170.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Io, Robot ha raccolto 172.000 spettatori con lo 0.8%. Sul 20 Blackhat si porta a 224.000 spettatori medi (1%). Su Rai4 Maximum Risk è visto da 270.000 spettatori (1.1%). Su Iris Il vendicatore del Texas segna 314.000 spettatori (1.3%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 68.000 spettatori (0.4%). Su TopCrime FBI: Most Wanted coinvolge 276.000 spettatori (1.1%).