Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

seconda serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:11, a 11.631.000 spettatori e il 47.44%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:17 alle 23:29, ha raccolto 13.434.000 spettatori (57.64%) mentre la seconda parte, dalle 23:32 alle 01:33, ha raccolto 6.899.000 spettatori (66.2%). All’interno il TG1 60 secondi delle 23:47 ha informato 9.278.000 spettatori (61.12%). Il picco di spettatori si registra alle 21:27 con Amadeus e Giorgia che accolgono il terzo cantante-presentatore Mr. Rain (15.236.364), mentre il picco in share è alle 00:27 con Gaetano Castelli e le sue scenografie ideate per il Festival (70.08%). Su Canale5 – dalle 21:38 alle 23:35 – Terra Amara ha incollato davanti al video 2.289.000 spettatori con uno share del 10.13%. Su Rai2 N.C.I.S. raduna 403.000 spettatori (1.59%) mentre N.C.I.S. Hawai’i si porta a 364.000 spettatori (1.58%) e N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 389.000 spettatori (2.06%). Su Italia1 Bus 657 appassiona 650.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.111.000 – 4.35%), Chi l’ha Visto? Speciale segna 1.208.000 spettatori pari al 5.63%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (2.93%). Su La7 La7 Doc – Sacrificate Cassino segna 370.000 spettatori e l’1.62%. Su Tv8 Trappola in alto mare arriva a 218.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Prometheus sigla 173.000 spettatori con lo 0.8%. Sul 20 Fighting registra 231.000 spettatori (1%). Su RaiMovie The Wolf of Wall Street interessa 131.000 spettatori (0.6%).