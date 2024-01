Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, domenica 21 gennaio 2024, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio ha conquistato 2.628.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.882.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 768.000 spettatori (3.8%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 805.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Wonder Woman 1984 ha collezionato 1.202.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.443.000 – 7.1%), Report ha raccolto davanti al video 1.703.000 spettatori con il 9% (Plus: 1.322.000 – 8.4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 593.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Il momento di uccidere ha interessato 431.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Petra 2 in prima tv free ha registrato 498.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.015.000 – 5.2%), Che Tempo Che Fa segna 1.922.000 spettatori con il 9.6% nella prima parte e 1.024.000 spettatori con l’8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 452.000 – 7.4%). Sul 20 Drive Angry ha coinvolto 390.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Dunkirk ha ottenuto 336.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Uno sguardo dal cielo interessa 241.000 individui (1.3%). Su RaiPremium la replica di Raiduo con Ale & Franz intrattiene 118.000 teste (0.6%). Su Cine34 Non ci resta che piangere diverte 332.000 spettatori (1.7%). Su TopCrime Maigret raduna 302.000 spettatori (1.6%).