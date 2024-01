Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:44 alle 23:36 – la terza puntata de La Storia ha conquistato 3.716.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale5 – dalle 20:01 alle 21:56 – la finale di Supercoppa Italiana: Napoli-Inter ha incollato davanti al video 7.190.000 spettatori con uno share del 31.1% (primo tempo a 6.967.000 e il 30.9%, secondo tempo a 7.384.000 e il 31.3%) mentre Supercoppa Italiana Live ha radunato 2.385.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai2 – dalle 21:37 alle 00:08 – lo spettacolo di Enrico Brignano Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre è la scelta di 1.038.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è visto da 791.000 spettatori con il 4.9% (breve presentazione a 909.000 e il 3.9%). Su Rai3, dopo una presentazione (503.000 – 2.1%), FarWest segna 653.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4, dopo un’anteprima di 19 minuti (869.000 – 3.7%), Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 785.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 476.000 spettatori con il 2.8% (primo episodio in prima tv free a 531.000 e il 2.6%, secondo episodio in replica a 422.000 e il 3.2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 498.000 spettatori con il 3.2% (primo episodio in prima tv a 653.000 e il 3.2%, secondo episodio in replica a 351.000 e il 3.3%). Sul 20 Doomsday raduna 458.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Trappola in fondo al mare è visto da 303.000 spettatori (1.5%). Su Iris Il Padrino: Epilogo è scelto da 431.000 spettatori (2.4%). Su RaiPremium La Nave dei Sogni raccoglie 321.000 spettatori (1.5%).