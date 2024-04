Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, lunedì 1 aprile 2024, Pasquetta, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.10 – Volami Via ha conquistato 2.563.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 – dalle 21.34 alle 23.26 – Terra Amara ha incollato davanti al video 3.168.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 – dalle 21.37 alle 0.07 – l’esordio della decima edizione di Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 2.002.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione dalle 21.01 alle 21.37 a 957.000 e il 4.9%). Su Italia1 Mamma ho preso il Morbillo è visto da 941.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 PresaDiretta segna 1.303.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 830.000 e il 4.2%, Più a 1.176.000 e il 7.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 623.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Men in Black International ottiene 472.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy in replica sigla 394.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Quello che non ti Uccide raduna 287.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Shock Wave: Ultimatum a Hong Kong è visto da 243.000 spettatori (1.3%). Su Iris Ore 15:17 Attacco al Treno è scelto da 399.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Cowboy registra 217.000 spettatori (1.1%). Su La5 Una Moglie per Papà segna 202.000 spettatori e l’1.1%. Su La7d l’incontro di Campionato Saudita Al-Ahli – Al-Ittihad segna 25.000 spettatori e lo 0.1%.