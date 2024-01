Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 23 gennaio 2024, su Rai1 l’ultima puntata de La Storia ha coinvolto 3.466.000 spettatori pari al 19.4%. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video .000 spettatori pari al % (Night a 1.015.000 e il 26.7%, Live a .000 e il %). Su Rai2 The Floor – Ne rimarrà solo uno ha appassionato 1.006.000 spettatori pari al 6.1% di share (anteprima a 899.000 e il 4.2%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.083.000 e il 4.9%, Le Iene ha interessato 1.376.000 spettatori pari al 9.5% (Cosa vi siete persi: 527.000 – 9.7%). Su Rai3, dopo una presentazione (434.000 – 2%), Avanti Popolo ha interessato 283.000 spettatori pari ad uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 734.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.269.000 spettatori con uno share del 7.3% (Più: 514.000 – 6.7%). Su Tv8 Natale alle Highlands segna 431.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Breakdown – La trappola ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Atomica bionda registra 450.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Black Box – La scatola nera ha appassionato 512.000 spettatori (2.7%). Su Iris I 300 di Fort Canby ha totalizzato 358.000 spettatori (1.8%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel ha coinvolto 309.000 spettatori con l’1.6%. Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 343.000 individui (1.7%)