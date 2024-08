Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 1 agosto 2024, su Rai1 Amore, cucina e curry ha interessato 1.371.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ha conquistato 1.167.000 spettatori con uno share del 10.5% (ultimo breve segmento: 523.000 – 11.8%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 22:10 alle 22:51 l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Brasile raccoglie 1.588.000 spettatori pari all’11.3%.

Su Italia1 Chicago Med ha incollato davanti al video 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 il film Ibiza segna 700.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile totalizza un a.m. di 523.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 627.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ottiene 348.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tel chi el Telùn con Aldo Giovanni e Giacomo raduna 429.000 spettatori (3%). Sul 20 Overdrive arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawai Five O è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Everest è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla 381.000 spettatori (2.7%). Su Rai Sport – dalle 20:39 alle 22:27 – per le le Olimpiadi di Parigi 2024, le semifinali e finali di Nuoto hanno raccolto 1.055.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire la BMX ha raggiunto 822.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Rai1 Techetchetè extra ha ottenuto 1.821.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.858.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai2 – dalle 20:32 alle 21:39 – per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma, con la finale di fioretto a squadre donne (valsa all’Italia una medaglia d’argento), intrattiene 3.666.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.039.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 743.000 spettatori (4.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.313.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 543.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 631.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 862.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 262.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 553.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 366.000 spettatori (2.3%). Su Eurosport 2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma ha raggiunto 360.000 spettatori pari al 2.2%.