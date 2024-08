Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 4 agosto 2024, su Rai1 Mina Settembre ha ottenuto un ascolto medio di 1.353.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Canale 5 una nuova puntata di Segreti di Famiglia ha raccolto 1.326.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’Atletica Leggera, con la finale dei 100 m uomini in onda dalle 21:47 alle 22:05, ha ottenuto un netto di 4.699.000 spettatori pari al 29.3%. Dalle 22:28 alle 23:05, l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Stati Uniti ha raccolto 2.006.000 appassionati pari al 16%.

aggiornamento 9.55

Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 537.000 spettatori con il 5.2% (presentazione: 607.000 – 3.8%). Su Rai3 Report segna 609.000 spettatori e il 4.5% (presentazione: 470.000 – 3%; Plus: 402.000 – 4.3%). Su Rete4 La battaglia di Hacksaw Ridge totalizza un a.m. di 414.000 spettatori (3.5%). Su La7 il classico Un marito per Cinzia raggiunge 405.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 324.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la maratona – dalle 20:05 alle 0:34 – Little Big Italy raduna 207.000 spettatori con l’1.6% (nel dettaglio solo l’episodio di prime time: 238.000 – 1.7%).

Aggiornamento ore 12.50

Sul 20 Repo Men fa sintonizzare 270.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Rapa 2 è scelto da 112.000 spettatori (0.8%). Su Iris L’isola dell’ingiustizia: Alcatraz è seguito da 223.000 spettatori pari all’1.7%. Su RaiMovie Biancaneve sigla 204.000 spettatori (1.4%). Su Rai Sport – dalle 20:38 alle 22:10 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di Atletica Leggera hanno raggiunto 1.290.000 spettatori (8.3%). Dalle 22:10 alle 22:15, la Scherma ha ottenuto 1.276.000 spettatori (9.1%). Su Eurosport 1 le semifinali e le finali di Atletica Leggera hanno ottenuto complessivamente 425.000 spettatori e il 2.8%.

aggiornamento ore 16.52