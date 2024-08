Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 5 agosto 2024, su Rai1 la replica di Nero a Metà 3 ha interessato 1.143.000 spettatori pari all’8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Battiti Live ha conquistato 1.784.000 spettatori con uno share del 14.2% (Highlights a 819.000 e il 15.7%). Nel dettaglio: Atletica 4.352.000 (26.9%) dalle 21:13 alle 22:32, Pallacanestro 2.100.000 (16%) dalle 22:35 alle 23:05.

Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 21:10 alle 23:05, intrattengono 2.538.000 spettatori con uno share del 16.9%. Nel dettaglio: Atletica 4.352.000 (26.9%) dalle 21:13 alle 22:32, Pallacanestro 2.100.000 (16%) dalle 22:35 alle 23:05. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 927.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 548.000 spettatori e il 3.7%. Su Rete4 Come un uragano totalizza un a.m. di 560.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Detainee – Il Caso Abu Omar raggiunge 189.000 spettatori e l’1.2%.

Su Tv8 Men in Black: International ottiene 321.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove The Karate Kid – Per vincere domani raduna 302.000 spettatori (2.3%). Sul 20 Bus 657 fa sintonizzare 175.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Kiss of the Dragon è scelto da 416.000 spettatori (2.7%). Su Iris 2001 – Odissea nello spazio è seguito da 170.000 spettatori pari all’1.3%. Su RaiPremium I Migliori Anni sigla 139.000 spettatori (1%). Su RealTime Hercai – Amore e Vendetta è seguito da 317.000 spettatori (2.1%).

