Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto 2024, su Rai1 Splash – Una sirena a Manhattan ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale5 Mollo tutto e apro un chiringuito ha conquistato 1.378.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica intrattiene 2.911.000 spettatori pari al 20.2% dalle 21:40 alle 22:48. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 1.010.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 NewsRoom segna 304.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 740.000 spettatori (6.5%).

Aggiornamento ore 9.49

Su La7 Nuclear Now raggiunge 312.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ottiene 255.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 249.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Godzilla fa sintonizzare 188.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Bull è scelto da 261.000 spettatori (1.8%). Su Iris The Kill Team è seguito da 270.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiPremium Candice Renoir sigla 239.000 spettatori (1.7%).

Aggiornamento ore 12,57

Su La5 A piedi nudi è visto da 203.000 spettatori (1.4%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il quarto di finale di Pallanuoto Italia-Ungheria è scelto da 1.004.000 spettatori con il 6.2% dalle 20:42 alle 21:58. A seguire il Pugilato arriva a 416.000 spettatori con il 3.3%.

Aggiornamento ore 16.03