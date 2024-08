Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 11 agosto 2024, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.322.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.458.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 20:50 alle 00:08, intrattiene 2.801.000 spettatori pari al 23.4%.

Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Cosenza incolla davanti al video 517.000 spettatori con il 4%; pre e post partita a 411.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 FarWest segna 505.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Braveheart – Cuore impavido totalizza un a.m. di 427.000 spettatori (4.2%). Su La7 Caccia al ladro raggiunge 299.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 302.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 336.000 spettatori (2.6%).

Sul 20 la partita di Coppa Italia – Sampdoria-Como fa sintonizzare 308.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Rapa è scelto da 149.000 spettatori (1.2%). Su Iris Four Good Days è seguito da 321.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiMovie Boulevard sigla 152.000 spettatori (1.1%). Su RaiSport, dopo Perle di Sport (76.000 – 0.5%), Il Meglio Di… Parigi 2024 sigla 34.000 spettatori (0.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59.

