Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, martedì 13 agosto 2024, su Rai1 la serie francese Master Crimes ha interessato 1.563.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5, dopo un presentazione (1.932.000 – 14.2%), il trofeo Silvio Berlusconi con l’amichevole Milan-Monza ha conquistato 2.070.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Cocktail intrattiene 656.000 spettatori pari al 5.1%.

aggiornamento 9.38

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 840.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione di 19 minuti: 848.000 – 6.4%). Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 592.000 spettatori e il 4.4%, nella presentazione di 45 minuti, e 569.000 spettatori e il 5.7% dalle 22:05 alle 23:59. Su Rete4 Psyco totalizza un a.m. di 406.000 spettatori (3.6%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 396.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 346.000 spettatori con il 2.7% (episodio in replica in seconda serata: 295.000 – 3.3%).

Aggiornamento ore 12.33

Sul Nove Via dall’incubo raduna 332.000 spettatori (2.9%). Sul 20 Guardians: il risveglio dei guardiani arriva a 279.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 47 Metri: Uncaged è scelto da 273.000 spettatori (2.2%). Su Iris Gli uomini della terra selvaggia è seguito da 312.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiMovie Freaks Out sigla 224.000 spettatori (1.9%). Su La5 Piccolo grande amore segna 220.000 spettatori con il 2%.

aggiornamento ore 15.42