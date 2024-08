Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 20 agosto 2024, su Rai1 Master Crimes ha interessato 1.460.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.572.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Negramaro back home: Ora so restare intrattiene 665.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 1.177.000 spettatori (8.6%).

agigiornamento ore 9,39

Su Rai3 Filorosso Revolution segna 627.000 spettatori e il 4.2%, nella presentazione di 30 minuti, e 561.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Planet Earth III totalizza un a.m. di 477.000 spettatori (3.7%). Su La7 Il Maratoneta raggiunge 539.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 448.000 spettatori con il 3.3% (episodio in replica in seconda serata: 376.000 – 3.9%).

Aggiornamento ore 12.19

Sul Nove Il Collezionista di Ossa raduna 407.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Van Helsing fa sintonizzare 264.000 spettatori (2%). Su Rai4 Wolf Hunter è scelto da 291.000 spettatori (2.1%). Su Iris Sfida oltre il fiume rosso è seguito da 340.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rai5 Judas and Black Messiah sigla 70.000 spettatori (0.5%).

Aggiornamento ore 15.33