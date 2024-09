Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 8 settembre 2024, su Rai1 Semplicemente Fiorella ha interessato 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 1.798.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024, in onda dalle 20:31 alle 23:05, intrattiene 512.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Motel Forest incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 2.8% (presentazione a 546.000 e il 2.9%).

Su Rai3 Presadiretta segna 839.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 568.000 e il 3.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 597.000 spettatori (4.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 268.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 402.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 327.000 spettatori (2%).

Sul 20 Un uomo tranquillo fa sintonizzare 532.000 spettatori (3.3%). Su Iris Braveheart – Cuore impavido è seguito da 403.000 spettatori pari al 3.2%. Su RaiMovie Un viaggio a quattro zampe sigla 267.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium La nave dei sogni – Viaggio di nozze alle Hawaii è scelto da 170.000 spettatori (1%). Su TopCrime La Signora in Giallo arriva a 380.000 spettatori e il 2.1%. Su SuperTennis la finale degli US Open 2024 – Sinner-Fritz è vista da 1.788.000 spettatori (10.1%), mentre su SkySport totalizza 1.466.000 spettatori in Total Audience (7.4%).

