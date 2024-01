Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time.

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, lunedì 29 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:38 alle 23:32 – la prima puntata de La Lunga Notte – La Caduta del Duce ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 19.8%. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.611.000 spettatori con uno share del 20.5% (Night a 1.007.000 e il 27%, Live a 562.000 e il 17.7%). Su Rai2 – dalle 21:33 alle 23:49 – la prima puntata di Mad in Italy è la scelta di 980.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione di 6 minuti: 652.000 – 3%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è visto da 837.000 spettatori con il 5.2% (presentazione di 16 minuti a 875.000 e il 4%). Su Rai3, dopo una presentazione di 22 minuti (765.000 – 3.6%), FarWest segna 757.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 832.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 447.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy sigla 389.000 spettatori con il 2.5% (primo episodio in prima tv a 495.000 e il 2.5%, secondo episodio in replica a 280.000 e il 2.3%). Sul 20 Survivor raduna 464.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Stuber – Autista d’assalto è visto da 368.000 spettatori (1.8%). Su Iris The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo è scelto da 301.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium La Nave dei Sogni raccoglie 296.000 spettatori (1.5%). Su Twentyseven Arma Letale 2 appassiona 344.000 spettatori (1.7%). Su La7d Josephine, Ange Gardien raduna 241.000 spettatori (1.6%). Su La5 Hachiko – Il tuo migliore amico è visto da 313.000 individui (1.6%). Su Giallo Tatort ottiene 322.000 spettatori (1.6%).