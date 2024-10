Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, martedì 1 ottobre 2024, su Rai1 l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia ha interessato 2.432.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.293.000 spettatori con uno share del 22.6% (Buonanotte a 1.196.000 e il 24.7%). Su Rai2 TG2 Post – Attacco a Israele, in onda dalle 21:01 alle 22:58, intrattiene 570.000 spettatori pari al 2.8%.

Aggiornamento ore 9,31

Su Italia1 Shark – Il primo squalo incolla davanti al video 1.180.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze segna 665.000 spettatori e il 3.5% (presentazione a 569.000 e il 2.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 753.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.329.000 spettatori e il 7.7% (DiMartedì Più a 380.000 e il 5.9%). Su Tv8 X Factor ottiene 731.000 spettatori con il 4.3%. Sul Nove Fury raduna 275.000 spettatori (1.7%). Sul 20 The Next Three Days fa sintonizzare 323.000 spettatori (1.7%).

Aggiornamento ore 12.40

Su Rai4 Samaritan è scelto da 424.000 spettatori (2.1%). Su Iris Sentieri selvaggi è seguito da 310.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiPremium I Casi della Giovane Miss Fisher sigla 203.000 spettatori (1%). Su La5 Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio è scelto da 340.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Primo Appuntamento arriva a 288.000 spettatori e l’1.5%.

Aggiornamento ore 15.41