Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, su Rai1 la fiction Kostas ha interessato 2.779.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.18 – Grande Fratello 18 ha raccolto 2.122.000 spettatori con uno share del 16.5% (Night: 959.000 – 25.4%, Live: 676.000 – 20.4%). Su Rai2 – dalle 21:35 alle 0.18 – il debutto de L’Altra Italia, con Antonino Monteleone, intrattiene 276.000 spettatori pari all’1.8%. Su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga incolla davanti al video 1.109.000 spettatori (6.7%).

Aggiornamento ore 9.49

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 674.000 spettatori e il 4.1% (presentazione di 16 minuti: 578.000 – 2.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (6.5%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 1.222.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Porto-Manchester United ottiene 729.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 550.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Oblivion fa sintonizzare 344.000 spettatori (1.9%).

aggiornamento ore 12.39

Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da 307.000 spettatori (1.7%). Su Iris Air Force One è seguito da 424.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie The Gift – Il Dono sigla 361.000 spettatori (1.9%). Su Sky Uno X Factor ottiene 635.000 spettatori con il 3.5% (758.000 spettatori cumulati con +1, on demand e replica).

aggiornamento ore 15.54